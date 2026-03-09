Guerra en Medio Oriente: YPF asegura que no trasladará la suba del crudo a los surtidores

El precio internacional del petróleo superó los USD 110 por barril en el mercado de futuros por el impacto del conflicto en Medio Oriente.

El fuerte aumento del precio internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente genera presión sobre los combustibles a nivel global, y en la Argentina el tema ya está bajo análisis de las petroleras. En ese contexto, el CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que la compañía seguirá de cerca la evolución del mercado, aunque aseguró que buscará evitar aumentos bruscos en los surtidores.

El barril de petróleo llegó a superar los USD 110 en el mercado de futuros luego de que el conflicto en la región afectara la producción de varios países del Golfo y mantuviera cerrado el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial.

COMPROMISO HONESTO CON LOS CONSUMIDORES



Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición.@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y… pic.twitter.com/tS0ZkG9uoM — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 9, 2026

Frente a ese escenario de volatilidad internacional, Marín señaló que la petrolera estatal mantiene una postura de prudencia respecto de los precios locales. “YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, expresó a través de un comunicado en redes.

El CEO de la empresa explicó que se trabaja con un esquema de seguimiento permanente del mercado para definir su política de precios. Según indicó, la estrategia se basa en un sistema de “micropricing”, mediante el cual la compañía analiza la evolución del mercado “día a día y semana a semana”.

En ese marco, Marín remarcó que el uso de un sistema de promedios móviles permite amortiguar los movimientos bruscos del precio internacional del crudo. “Mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores y teniendo un precio más estable”, sostuvo.

El titular de la compañía también advirtió que la volatilidad del mercado energético global suele alimentar movimientos especulativos. “La volatilidad y la incertidumbre no generan valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, afirmó.

El encarecimiento del petróleo podría tener efectos contrapuestos para la economía argentina: por un lado mejora el ingreso de divisas por exportaciones de crudo, pero al mismo tiempo presiona sobre los precios de los combustibles y, en consecuencia, sobre la inflación interna. En ese contexto, la evolución del conflicto internacional y del mercado energético seguirá siendo clave para definir la dinámica de los precios locales en las próximas semanas.