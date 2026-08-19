El oleoducto VMOS quedó terminado: la obra que ampliará las exportaciones de Vaca Muerta se prepara para operar

El oleoducto tiene 437 kilómetros de extensión y forma parte del sistema previsto para llevar el petróleo de Vaca Muerta hacia la costa atlántica. Foto gentileza.

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) completó su etapa de construcción y precomisionado y quedó en condiciones de avanzar hacia su puesta en operación. La obra, de 437 kilómetros de extensión, es una de las principales infraestructuras proyectadas para ampliar la salida del petróleo producido en la Cuenca Neuquina hacia los mercados internacionales.

Los trabajos demandaron 15 meses y permitieron completar el tendido previsto, incluyendo las tareas de construcción, precomisionado y resolución de los pendientes correspondientes al tramo ejecutado. En junio, el sistema había alcanzado la condición de Apto para Funcionar (APF), un paso previo a su entrada en operación.

El proyecto forma parte de un sistema integral de transporte y exportación de crudo que contempla el traslado del petróleo desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. Una vez operativo, permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de evacuación de la producción neuquina y posibilitar exportaciones superiores a los 550.000 barriles por día.

La construcción implicó la instalación y soldadura de unas 40.000 pulgadas de cañerías, correspondientes a un tendido conformado principalmente por caños de 56 pulgadas, además de dos líneas de 30 pulgadas y una de 20 pulgadas.

A lo largo de los 437 kilómetros se realizaron más de 76 cruces especiales, entre ellos el cruce del río Negro, uno de los últimos trabajos de la obra. Foto gentileza.

Para atravesar el río se utilizó la técnica de perforación horizontal dirigida (HDD), que permite instalar la cañería por debajo del cauce sin intervenirlo mediante una excavación a cielo abierto. En mayo se completó la prueba hidráulica de ese tramo y posteriormente se realizó su conexión con el resto del oleoducto, dando continuidad al tendido.

La magnitud de la obra también se reflejó en el despliegue de trabajadores. Durante el momento de mayor actividad participaron más de 2.500 personas, junto con contratistas y proveedores involucrados en las distintas etapas de ejecución.

Uno de los principales hitos técnicos se alcanzó al completar 175 soldaduras automáticas en una sola jornada. Ese ritmo permitió avanzar con alrededor de cuatro kilómetros de tendido en un día.

La construcción y el precomisionado del tramo estuvieron a cargo de la unión transitoria conformada por Techint y SACDE, que ejecutó el proyecto para el consorcio VMOS S.A. bajo la modalidad EPC, que comprende ingeniería, suministros y construcción.

Una nueva vía para el petróleo de Vaca Muerta

La finalización del oleoducto representa un paso relevante para el desarrollo de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción de petróleo no convencional.

El sistema permitirá contar con una mayor capacidad de transporte hacia la costa atlántica de Río Negro, donde se desarrollan las instalaciones vinculadas con la carga y exportación del crudo.

Con la terminación de los trabajos de construcción y precomisionado, el proyecto completó una de sus principales etapas y quedó preparado para avanzar hacia su puesta en operación.