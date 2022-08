El parque solar El Alamito estará listo en cinco semanas

El parque solar más austral del continente ya muestra importantes avances. La obra, que está a cargo de la agencia de desarrollo de inversiones ADI-NQN, está un 60% completa. Estimaron que esta primera etapa de 2.080 paneles distribuidos en tres hectáreas estará terminada en las próximas cinco semanas.

Así lo confirmó el presidente de ADI-NQN, José Brillo, quien además explicó que los paneles solares se trajeron en barco desde China y se encuentran al resguardo en la zona Norte de la provincia. Los mismos se van colocando que estén instaladas las estructuras de soporte.

Señaló que además de la instalación de los paneles solares restará algún tipo de instalación vinculada al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), pero que «ya está previsto avanzar» en ese sentido. Brillo adelantó que “vamos a incorporar un prototipo educativo para exponer los distintos tipos de paneles y un cargador verde”. La intención es que las escuelas de la región puedan visitar y aprender del lugar.

En diálogos anteriores con Energía On, Brillo destacó el trabajo articulado con el EPEN no solo en este proyecto, si no también en anteriores impulsados por la Agencia. A su vez, remarcó la relación con la familia Sáez que reside en el lugar y ha colaborado para que esta iniciativa se concrete.

En la actualidad hay unas 30 personas trabajando que pertenecen a la zona. Una vez terminado, la energía que produzca será destinada a atender la demanda energética de edificios del Poder Judicial en la provincia. Desde el gobierno provincial adelantaron que ya se está pensando en su ampliación, ya que se dispone de siete hectáreas más para su desarrollo.

Emplearon a unas 30 personas de la zona para la instalación de la primera etapa del parque. Foto: gentileza.

El parque solar El Alamito se financió con recursos que la agencia recibió por la producción de Vientos Neuquinos, el proyecto de energía eólica ubicado en Bajada Colorada. Brillo explicó que los recursos se dirigieron a El Alamito en la zona norte porque “la reconversión de la matriz energética tiene que ver con la diversificación económica y el equilibrio territorial”.