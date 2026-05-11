Senado con una agenda abultada esta semana: el proyecto de Ficha Limpia capta la atención de los alíados

El Senado tendrá esta semana mucha actvidad. Sectores aliados al Gobierno de Javier Milei estarán expectantes si el oficialismo convocará a debatir proyectos vinculados a Ficha Limpia. La semana pasada el Ejecutivo envío la iniciativa de reforma electoral.

Otro proyecto que La Libertad Avanza busca impulsar es la autorización para pagar a dos fondos buitres y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego.

La Libertad Avanza y los proyectos en el Senado

Desde la Casa Rosada ya trabajan en la estrategia parlamentaria vinculado en la reforma electoral, que entre sus principales puntos está la eliminación de las PASO. Según señaló Infobae, La Libertad Avanza además por estos días quiere acelerar un dictamen de la ley que “blinda” la propiedad privada.

La atención también estará puesta en Ficha Limpia, que no permite que los condenados en segunda instancia sean candidatos.

Para este martes està en agenda la creación de cuatro bicamerales, entre ellas la que controla el funcionamiento de los organismos de inteligencia y la de Trámite Legislativo, que revisa los DNU, informó el medio de Buenos AIres. Esa jornada también tiene previsto el tratamiento en plenario de las modificaciones a la ley de salud mental, otra iniciativa que impulsa el oficialismo.

Pliego de jueces: se debatirá el jueves en el Senado

El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario de una veintena de pliegos de jueces, defensores y fiscales ya girados por el Poder Ejecutivo, sumado a otra tanda de candidatos a la justicia que el Gobierno enviará entre hoy y mañana para cumplir con el reclamo de los senadores alíados al Gobierno.

La sesión ordinaria que será convocada para el jueves a la tarde contempla también votar la prórroga del mandato por cinco años de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia; aprobar un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres; y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego.

Para La Libertad Avanza es clave que ingresen esa nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para cubrir vacantes en el interior del país, ya que los senadores dialoguistas condicionan su respaldo a otros 47 postulantes si previamente no envían los candidatos a la justicia de las provincias, según informaron fuentes parlamentarias citadas por la Agencia Noticias Argentinas.