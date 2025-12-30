El Proyecto Calcatreu de oro y plata acelera y haría las primeras pruebas de producción en el inicio de 2026

El proyecto minero Calcatreu ubicado al sur de Jacobacci, en Río Negro, está en su etapa final de construcción y en el primer trimestre de 2026 haría la primera prueba de producción de oro y plata.

La empresa Patagonia Gold, brindó un informe de actualización sobre la construcción del emprendimiento en Río Negro en el que indicó que en los primeros tres meses del año próximo se realizará la primera lixiviación, que es el proceso para extraer el oro y la plata de las rocas.

La construcción de la mina del Proyecto Calcatreu comenzó en el primer trimestre de 2025.

Cómo fue el proceso a lo largo de 2025 en Calcatreu

Patagonia Gold indicó que las actividades mineras comenzaron en agosto de 2025 con la remoción de la capa superficial del suelo y la primera voladura se realizó en septiembre de este año.

«El material mineralizado se está apilando en el área de trituración y pronto comenzará el procesamiento con miras a colocar el material en la plataforma de lixiviación durante enero de 2026″, indicó la empresa.

La compañía precisó que «los recursos minerales totales medidos e indicados se estiman en 9,84 millones de toneladas con una ley promedio de 2,11 g/t Au y 19,8 g/t Ag, lo que produce 669 mil onzas de oro y 6,3 millones de onzas de plata».

Por otra parte se informó que el polvorín con explosivos se completó en agosto de 2025 y tiene capacidad para 75 toneladas de material. «El servicio de voladuras se ha subcontratado a Enaex, un proveedor líder y reconocido en la región», explicó Patagonia Gold.

La primera sección de la plataforma, necesaria para iniciar la lixiviación, ya se ha completado y, durante enero de 2026, se realizarán pruebas eléctricas de localización de fugas. Posteriormente, se iniciará la carga de material mineralizado con el material previamente extraído y acopiado, indicó el comunicado.

La instalación de almacenamiento de productos químicos, con capacidad para 120 toneladas, se completó en diciembre de 2025.

Trabajos en el Proyecto Calcatreu, al sur de Jacobacci.

En este sentido, Patagonia Gold «tiene previsto certificar el Proyecto con el Código de Cianuro y está prevista la visita de uno de sus auditores para principios de enero de 2026″.

Campamento para 192 personas a punto de terminarse

En cuanto a la infraestructura, el campamento con capacidad total para 192 personas está a punto de completarse, con aproximadamente la mitad de las instalaciones ya en funcionamiento, junto con las instalaciones de alimentación.

La energía eléctrica se obtendrá de tres generadores diésel de 1 MW ya instalados y probados, junto con una capacidad de almacenamiento de combustible de 140.000 litros que abastecerá tanto a la central eléctrica como a la flota minera.

«Calcatreu cuenta actualmente con 135 empleados, la mayoría de los cuales provienen de la localidad vecina de Ingeniero Jacobacci o de la provincia de Río Negro. Un número limitado de puestos especializados se están cubriendo con personal de otras provincias con experiencia previa en la operación de metales preciosos, ya que Calcatreu representa el primer proyecto de metales preciosos que se desarrolla en Río Negro», remarcó la empresa.