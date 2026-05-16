Fentanilo contaminado: la Justicia revisará si la familia de una víctima puede actuar como querellante

Familiares de las víctimas frente al hospital Italiano durante una protesta para exigir justicia (Foto: AP)

La Cámara Federal de La Plata ordenó revisar si la familia de un hombre fallecido puede ser aceptada como querellante en el expediente que conduce el juez federal Ernesto Kreplak.

El caso corresponde a un paciente que recibió un lote diferente de la sustancia producida por HLB Pharma, motivo por el cual inicialmente había quedado fuera de la investigación central. Los familiares sostienen que existen elementos suficientes para vincular el fallecimiento con el escándalo sanitario y reclaman participar activamente en el proceso judicial.

La Justicia federal avanzó en una nueva instancia dentro de la causa por el fentanilo contaminado que ya investiga decenas de muertes en distintas clínicas y hospitales del país.

Los familiares de las víctimas buscan ser incorporados formalmente a la causa para acceder a pruebas, solicitar medidas y participar de las decisiones judiciales. El caso se transformó en una de las investigaciones sanitarias más graves de los últimos años en la Argentina.

La resolución judicial no implica todavía que la familia sea aceptada como querellante, pero sí habilita una audiencia oral donde se debatirá ese derecho. Allí se analizarán las pruebas y argumentos de ambas partes antes de tomar una decisión definitiva.

Fentanilo contaminado: quiénes son los imputados y las causas en su contra

La investigación apunta contra directivos y responsables del centro HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y otras firmas vinculadas a la fabricación y distribución del medicamento contaminado. Los acusados enfrentan cargos por presunta adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte.

La causa por el denominado “fentanilo mortal” ya tiene 13 imputados y se encuentra en una etapa de fuerte expansión. En las últimas semanas, el magistrado amplió los procesamientos y advirtió que la cantidad de víctimas podría superar ampliamente los primeros registros oficiales.

Según la pesquisa, las ampollas de fentanilo habrían estado contaminadas con bacterias peligrosas que provocaron infecciones graves en pacientes internados. La Justicia también analiza posibles fallas en los controles sanitarios y en la trazabilidad de los medicamentos distribuidos en el sistema de salud.

Con información de Infobae