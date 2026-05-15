YPF presentó el mayor proyecto bajo el RIGI: invertirá USD 25.000 millones para potenciar las exportaciones de Vaca Muerta

Una inversión estimada de USD 25.000 millones durante los próximos 15 años.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el proyecto “LLL Oil”, una iniciativa que contempla una inversión estimada de USD 25.000 millones durante los próximos 15 años y que se convertirá en el mayor proyecto de exportación petrolera de la historia argentina.

El plan, desarrollado íntegramente por la petrolera estatal, apunta a acelerar el crecimiento exportador de Vaca Muerta y consolidar al país como un actor clave en el mercado energético internacional.

«Esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años», señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

PRESENTAMOS UN NUEVO RIGI POR 25 MIL MILLONES DE DÓLARES



En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones.



Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca… pic.twitter.com/nGqjZTwc2S — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 15, 2026

Más de mil pozos y producción récord

El proyecto prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

Según detalló la compañía, el crudo producido estará destinado en un 100% al mercado de exportación y será transportado a través del sistema VMOS. En paralelo, el gas natural asociado será utilizado para abastecer el mercado interno.

Las estimaciones oficiales indican que LLL Oil podría generar exportaciones cercanas a los USD 6.000 millones anuales hacia 2032.

El impacto económico y en empleo que tendrá el proyecto LLL Oil

Además del fuerte impacto en generación de divisas, el proyecto contempla la creación de alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos durante las distintas etapas de desarrollo.

Desde YPF señalaron que el esquema productivo permitirá integrar distintas áreas geográficamente contiguas dentro de Vaca Muerta para aprovechar sinergias operativas y reducir costos.

El modelo incluye instalaciones compartidas, equipos de perforación y fractura comunes, además de una logística integrada para el abastecimiento de arena y agua, recursos fundamentales para la explotación no convencional.

El mayor proyecto presentado bajo el RIGI

La petrolera destacó que se trata del proyecto más importante presentado hasta el momento dentro del marco del RIGI, el régimen impulsado por el Gobierno nacional para incentivar grandes inversiones.

Según la empresa, este mecanismo resulta clave para viabilizar iniciativas de gran escala y acelerar el desarrollo energético argentino.

“El RIGI constituye un catalizador fundamental para potenciar el desarrollo masivo de Vaca Muerta y abrir una nueva etapa de inversiones, exportaciones y crecimiento para el país”, indicaron desde la compañía.