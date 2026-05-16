Taiwán reafirmó su independencia y aseguró que “no es un Estado subordinado” a China

La isla se encuentra en un momento crítico con China por defender su independencia (Foto: Chiang Ying-ying/AP/picture alliance)

Ante los momentos tensos entre China y Taiwán, el Gobierno de la isla reafirmó su independencia respecto a la república de China, auto declarándose como «Una nación democrática y soberana» y con autoridad de dominio en su territorio.

El anuncio surgió tras las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recomendó a la isla no declararse libre bajo una secesión formal de la República Popular China.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán buscó disipar dudas sobre su soberanía y remarcó que el territorio nunca ha estado subordinado al régimen comunista de Pekín/ Beijing, capital de China.

El contexto político se profundizó en los últimos días tras los dichos de Donald Trump, a bordo del Air Force One, donde puso en duda la ejecución de un histórico acuerdo de venta de armas a la isla valorado en US$11.100 millones, un paquete que ya cuenta con el aval del Congreso estadounidense.

Si bien la tensión se mantiene entre ambos representantes nacionales, la cancillería taiwanesa optó por bajar el tono a la confrontación con su principal aliado estratégico. La pérdida de suministros y armas por parte de Estados Unidos los colocarían en una clara situación de desventaja ante China.

Xi Jinping y Donald Trump se reunieron en China. Foto: AP.

Taiwán reafirma su independencia: las declaraciones de Trump y la postura de la Isla con Estados Unidos

Trump admitió que mantiene congelada la decisión de enviar el armamento como una herramienta de presión en sus negociaciones con el presidente chino, Xi Jinping. Según se revelaron detalles por la prensa local, el mandatario chino le solicitó los cargamentos de armas para ocuparlos en territorio asiático.

En sus declaraciones, el presidente estadounidense aseguró que concretarían los tratados y acuerdos diplomáticos «en un período bastante corto». Trump concretó una serie de reuniones con el presidente taiwanés, William Lai.

Para las autoridades de la isla, los acuerdos con Estados Unidos son indispensables para elevar los niveles de defensa y representar un Estado soberano frente a las constantes provocaciones del ejército chino en el estrecho.

Con información de NA