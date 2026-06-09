El proyecto minero Calcatreu ya concretó su primer envío de oro desde Río Negro y avanza hacia la etapa comercial

El material fue enviado para su refinación y posterior comercialización, en el marco del desarrollo productivo de Calcatreu, la primera mina metalífera moderna en entrar en producción en Río Negro bajo el actual esquema regulatorio. Foto gentileza.

Patagonia Gold alcanzó un nuevo objetivo en el desarrollo de Calcatreu al concretar el primer envío de doré proveniente de su proyecto minero en Río Negro. La operación representa un avance significativo dentro del proceso de puesta en marcha de la mina y marca el inicio de una nueva etapa orientada a la producción comercial.

El material despachado será sometido a tareas de refinación antes de su comercialización. La empresa avanza así en la consolidación de una operación que comenzó a producir durante este año y que se perfila como uno de los proyectos mineros más relevantes de la provincia.

El envío se concretó pocos meses después de que se iniciaran las actividades de lixiviación en el yacimiento, instancia que marcó el comienzo formal de la producción. Desde entonces, la compañía trabaja en el escalamiento de las operaciones y en la optimización de los distintos procesos vinculados al tratamiento del mineral.

Calcatreu es considerado el principal proyecto en desarrollo de Patagonia Gold. Además, se convirtió en la primera explotación metalífera moderna que ingresa en producción en Río Negro bajo el marco normativo vigente, un hecho que le otorga relevancia dentro del sector minero argentino.

La mina está ubicada a unos 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci y concentra recursos de oro y plata asociados a un sistema epitermal de baja sulfuración. Tras obtener las autorizaciones finales para su construcción a fines de 2024, el proyecto avanzó rápidamente hacia la etapa productiva.

Durante los últimos meses se completaron obras e instalaciones fundamentales para el funcionamiento del emprendimiento. Entre ellas se destacan sectores de la plataforma de lixiviación, áreas destinadas al almacenamiento de materiales, infraestructura energética y espacios de alojamiento para los trabajadores.

En paralelo, la empresa puso en marcha las tareas mineras y el procesamiento del mineral extraído. Como parte de esta etapa inicial, una porción del tratamiento del carbón cargado continúa realizándose en instalaciones externas mientras se completan componentes adicionales de la planta ubicada en el yacimiento.

La compañía indicó que el proceso de ramp-up, es decir, el incremento progresivo de la capacidad operativa, se desarrolla de acuerdo con los plazos previstos. El objetivo es estabilizar las operaciones y mejorar gradualmente los niveles de producción.

El primer despacho de doré constituye un paso importante dentro de esa estrategia. Con este avance, Patagonia Gold busca consolidar a Calcatreu como su principal activo productivo y fortalecer la presencia de Río Negro dentro del mapa minero nacional. A medida que se completen las etapas pendientes de la planta y continúe la optimización de los procesos, la empresa prevé incrementar el volumen de producción y avanzar hacia una operación a escala plena.