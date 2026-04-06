Avanza la minería en Río Negro: Calcatreu entra en el proceso de extracción de oro

La empresa posee más de 91.300 toneladas de material de la mina Veta 49, ubicada dentro del yacimiento Calcatreu. Foto: archivo.

La empresa canadiense Patagonia Gold anunció que el 31 de marzo ya comenzaron las operaciones de lixiviación en el proyecto minero Calcatreu, ubicado cerca de Ingeniero Jacobacci. El proceso representa un avance significativo a medida que el yacimiento entra en su ciclo de recuperación de oro.

El término «lixiviación» se refiere a un proceso químico fundamental en la minería, en el que se separan y extraen metales preciosos, como el oro y la plata, de la roca mineralizada. A partir de este procedimiento, los minerales ya pueden ser extraídos de manera efectiva.

«Nos complace haber alcanzado este importante hito en Calcatreu», expresó Christopher van Tienhoven, director ejecutivo de Patagonia Gold. «El inicio de la lixiviación refleja la dedicación y experiencia de nuestro equipo, la fuerte colaboración con la Provincia de Río Negro y los actores locales, y nuestro compromiso con el desarrollo responsable y eficiente de los proyectos”, añadió.

Desde la empresa afirmaron que las actividades de desarrollo se han llevado adelante de acuerdo a las prácticas internacionales para la gestión ambiental, la seguridad y la participación comunitaria.

Patagonia Gold es una compañía minera centrada en Sudamérica y cotizada en bolsa en la Bolsa de Riesgo TSX, que busca aumentar el valor para los accionistas mediante la exploración y el desarrollo de proyectos de oro y plata en la región de la Patagonia.

La empresa se centra principalmente en el proyecto Calcatreu en Río Negro y en el desarrollo del proyecto subterráneo Cap-Oeste. Indirectamente a través de sus filiales o bajo acuerdos de opción, posee derechos minerales sobre más de 375 propiedades en varias provincias del país, y es uno de los mayores propietarios de tierras en la provincia de Santa Cruz.

Cómo se realizó el proceso

El inicio de las actividades sigue a la finalización de la construcción, puesta en marcha de infraestructuras clave y la colocación de material mineralizado en la plataforma de lixiviación por montón, informó la compañía.

De esa forma, con todas las aprobaciones regulatorias necesarias y los sistemas operativos completamente probados, Patagonia Gold comenzó a aplicar la solución de lixiviación al mineral apilado.

Este proceso es una continuación de la actualización de progreso de construcción y apilamiento anunciada en enero. Ya se encuentra operativa la infraestructura clave de procesamiento, incluido el circuito carbon-in-column (CIC).

La empresa indicó que posee más de 91.300 toneladas de material de la mina Veta 49, que consisten en 73.300 toneladas trituradas y almacenadas, y 18.800 toneladas apiladas sobre la plataforma de lixiviación.

En Río Negro, además del avance de Calcatreu, se impulsan otros proyectos mineros en distintas etapas de exploración. Entre ellos se destaca el proyecto Ivana, orientado a la producción de uranio, que desarrolla la empresa Blue Sky Uranium en asociación con Corporación América.