YPF tramita la perforación de 12 nuevos pozos en Vaca Muerta que abastecerán al proyecto Argentina LNG

El proyecto forma parte del desarrollo gasífero que proveerá el suministro para la iniciativa Argentina LNG impulsada por YPF. Foto gentileza.

YPF dio un nuevo paso en el desarrollo del proyecto Argentina LNG al avanzar con la tramitación de la licencia ambiental para el plan piloto que desarrollará en el área Meseta Buena Esperanza, uno de los cinco bloques de Vaca Muerta destinados a abastecer de gas a la futura cadena de exportación de gas natural licuado (GNL) desde la costa de Río Negro.

El expediente EX-2026-02274254- -NEU-SARN#MTUR, publicado entre las páginas 38 y 41 del Boletín Oficial de la Secretaría de Energía y Minería de Neuquén, detalla el estado del proceso de evaluación del Informe Ambiental Proyecto LNG_LOC-MBE-004, 038, 105 e Instalaciones Asociadas, correspondiente al área de concesión Meseta Buena Esperanza.

El proyecto presentado por la compañía contempla la construcción de tres locaciones con sus caminos de acceso, la perforación y terminación de 12 pozos horizontales, el tendido de cinco ductos con trampas y la construcción de dos instalaciones concentradas, además de las tareas de operación, mantenimiento y eventual abandono de las instalaciones.

La documentación también incorpora un Plan de Gestión Ambiental para el desarrollo de las actividades.

La iniciativa forma parte del plan que YPF impulsa para garantizar el abastecimiento de gas al proyecto Argentina LNG, mientras el consorcio continúa con la búsqueda de financiamiento internacional para concretar la inversión destinada a la exportación de GNL.

El avance administrativo también representa un nuevo paso para la puesta en marcha de los bloques otorgados por la provincia de Neuquén en el marco del acuerdo firmado con YPF para el desarrollo del proyecto.

En ese esquema, el gobierno provincial concedió cinco Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) sobre las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II.

Desde el punto de vista técnico, el plan prevé perforar 12 pozos horizontales con ramas laterales de 2.000 metros, distribuidos en cinco PADs de producción. Cada uno contará con 33 etapas de fractura hidráulica, con el objetivo de desarrollar dos niveles estratégicos de la formación Vaca Muerta: Cocina y Orgánico Inferior.

Según la planificación presentada, los pozos mantendrán una separación aproximada de 300 metros entre aquellos que exploten un mismo nivel geológico. Esta configuración busca optimizar el uso de la superficie y consolidar un esquema de desarrollo tipo factoría, característico de los proyectos de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.