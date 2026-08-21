En el petróleo, el mapa hace al camino: Cipolletti ofrece una charla para conocer las oportunidades laborales que abre la industria 

Los disertantes de la charla serán el Lic. en RRHH Julio Aedo y el Técnico, Diego Cruz. Foto gentileza.

La Secretaría de Trabajo y Empleo de Cipolletti invita a participar de la charla de capacitación “En el petróleo, el mapa hace al camino”, una propuesta orientada a quienes buscan conocer el funcionamiento de la industria energética y las posibilidades de inserción laboral que ofrece el sector.

La actividad se realizará el martes 25 de agosto, de 18 a 20, en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en la intersección de las calles Toschi y Tres Arroyos, en Cipolletti.

La iniciativa se desarrollará en conjunto con el Instituto Técnico de Oficios Celsius, una institución reconocida en la ciudad por su propuesta de formación orientada a cursos con salida laboral. Los disertantes de la charla serán el Lic. en RRHH Julio Aedo y el Técnico, Diego Cruz.

El objetivo de la capacitación es acercar a los participantes al mundo del petróleo desde una mirada práctica y actual, con herramientas que permitan comprender cómo funciona una de las principales industrias de la región.

Durante la jornada se abordarán distintos aspectos vinculados con la empleabilidad, los procesos productivos y las oportunidades laborales que existen dentro de la industria energética, además de los desafíos que presenta el sector para quienes buscan desarrollarse profesionalmente.

Conocer el territorio y comprender los procesos que atraviesan la actividad petrolera son algunos de los ejes de la propuesta. La intención es que los participantes puedan identificar los distintos caminos de formación y trabajo que puede ofrecer la industria.

En este sentido, la capacitación también pondrá el foco en las características que actualmente demanda el mercado laboral, entre ellas la formación técnica específica, la capacidad de adaptación a los esquemas de trabajo en yacimiento y la elaboración de un currículum adecuado al lenguaje y las necesidades del sector Oil & Gas.

La actividad busca brindar herramientas concretas para quienes quieran acercarse a la industria energética y conocer sus posibilidades de empleo. Para obtener más información sobre la propuesta, los interesados pueden consultar el sitio web de la Municipalidad de Cipolletti.