Nuevo avance del VMOS: dos monoboyas que estaban frenadas cruzaron el estrecho de Ormuz y navegan rumbo a Río Negro

Las dos monoboyas, de 272 toneladas cada una, cruzaron el Estrecho de Ormuz y continúan su traslado hacia Punta Colorada. Fotos gentileza.

Las dos monoboyas que formarán parte del sistema de exportación offshore de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) completaron el cruce del estrecho de Ormuz y continúan su viaje hacia Punta Colorada, en Río Negro. El traslado representa un nuevo paso fundamental para la infraestructura que permitirá conectar la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales.

El paso por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo, constituye uno de los tramos más sensibles de la logística internacional desplegada para trasladar el equipamiento que integrará la futura terminal marítima de VMOS.

El paso marítimo, ubicado entre Irán y Omán, es uno de los principales puntos de salida del petróleo y el gas del Golfo Pérsico. Durante 2025, por allí circularon cerca de 20 millones de barriles diarios de crudo y derivados, equivalentes a alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo.

En los últimos meses, además, Ormuz quedó en el centro de la escalada entre Estados Unidos e Irán. El conflicto y las disputas en torno al control y la seguridad del corredor provocaron una fuerte caída del tránsito marítimo y elevaron los riesgos para el transporte de hidrocarburos. En los últimos días, el movimiento de buques se mantuvo muy por debajo de los niveles habituales, mientras Washington sostiene que el estrecho permanece abierto y Teherán afirma que continúa cerrado.

Según informó Horacio Marín, CEO de YPF, cada una de las monoboyas pesa 272 toneladas y tiene 15,3 metros de diámetro. Se trata de estructuras del tipo Turret CALM Buoy, que serán utilizadas para transferir petróleo a buques VLCC (Very Large Crude Carrier) en alta mar.

Quiero compartirles una buena noticia. Las dos monoboyas del proyecto VMOS ya cruzaron el Estrecho de Ormuz y avanzan rumbo a Punta Colorada, Río Negro, donde llegarán a finales de octubre para completar la obra marina.



El cruce representa uno de los tramos más críticos del… pic.twitter.com/R5Sq4DcbLs — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) August 20, 2026

Marín destacó que el avance del traslado constituye una señal del cumplimiento del cronograma previsto para el proyecto, que busca ampliar de manera significativa la capacidad argentina para exportar petróleo.

El equipamiento que completará el sistema offshore

Junto con las monoboyas también avanzan los PLEMs (Pipeline End Manifolds), equipos submarinos que permitirán conectar las líneas offshore con los puntos de carga y completar el sistema marítimo de exportación.

El traslado forma parte de una operación que involucra ingeniería, fabricación, transporte marítimo y trabajos offshore coordinados en distintos puntos del mundo.

En paralelo, en Punta Colorada continúan las obras vinculadas con la terminal. El proyecto contempla un oleoducto de aproximadamente 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, estaciones de bombeo, infraestructura de almacenamiento y un sistema marítimo compuesto por dos monoboyas para la carga de grandes buques petroleros.

Este avance se produce mientras Vaca Muerta Oil Sur ya concluyó su etapa final de construcción. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) ya quedó en condiciones de avanzar hacia su puesta en operación. La obra, de 437 kilómetros de extensión, es una de las principales infraestructuras proyectadas para ampliar la salida del petróleo producido en la Cuenca Neuquina hacia los mercados internacionales.

La inversión comprometida ronda los US$3.000 millones y el proyecto está impulsado por las principales compañías productoras de la cuenca neuquina.

En Punta Colorada se construyen además seis tanques de almacenamiento, con una capacidad total informada por el Gobierno de Río Negro de 720 millones de litros de petróleo. El sistema contará también con cuatro estaciones de bombeo y 28 válvulas de bloqueo.

La capacidad de transporte de VMOS crecerá de manera progresiva. En una primera etapa, el sistema contempla alrededor de 180.000 barriles diarios, para luego alcanzar los 390.000 barriles por día hacia mediados de 2027.

El diseño también prevé futuras ampliaciones. De acuerdo con la información del proyecto, una tercera fase podría llevar la capacidad hasta 550.000 barriles diarios, mientras que el potencial máximo de transporte, con obras adicionales de bombeo y almacenamiento, alcanzaría los 690.000 barriles por día.

Las referencias públicas sobre la puesta en marcha se ubicaron entre fines de 2026 y comienzos de 2027. La información más reciente difundida durante julio y agosto señala que las primeras exportaciones desde Punta Colorada están previstas para comienzos de 2027, mientras continúan las tareas necesarias para completar la terminal.

Con las dos monoboyas ya fuera del tramo crítico del Estrecho de Ormuz y rumbo a Río Negro, VMOS avanza en una etapa clave para completar el sistema offshore que permitirá cargar crudo de Vaca Muerta en grandes buques directamente desde la costa rionegrina.