Mendoza destacó el potencial de Vaca Muerta y sus proyectos energéticos en Canadá

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza participaron de Calgary 2026 en Alberta, Canada. El encuentro formó parte de una misión estratégica que reunió a gobiernos provinciales argentinos, empresas operadoras, proveedores, universidades, inversores y organismos especializados del sector energético para promover inversiones, intercambiar experiencias técnicas y fortalecer vínculos institucionales.

La provincia estuvo representada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Hidrocarburos, Lucas Erio y el jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel López.

La delegación argentina incluyó también a funcionarios de provincias hidrocarburíferas como Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, junto con empresas operadoras argentinas, compañías de servicios, instituciones académicas y organismos vinculados al desarrollo energético.

“Participamos de la jornada Argentina Day, que se desarrolló en el marco del Global Energy Show, organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Allí, presentamos los planes de inversión de Mendoza y la estrategia provincial para la expansión de los recursos no convencionales, así como los proyectos vinculados al crudo pesado, a la infraestructura energética y al transporte de energía eléctrica. Además, mantuvimos reuniones con instituciones académicas, entre ellas el Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), uno de los principales centros de formación técnica y aplicada de Canadá”, aseguró Sánchez Bandini.

Durante la denominada Jornada Argentina, realizada bajo el lema From Vaca Muerta to Conventional Basins: Unlocking Argentina’s Full Energy Potential, Mendoza expuso sus principales oportunidades de inversión y los avances alcanzados en materia hidrocarburífera.

López presentó la estrategia energética mendocina y destacó los avances registrados en Vaca Muerta Mendoza, donde actualmente desarrollan actividades de exploración avanzada YPF, la UTE Quintana-TSB y Tango Energy.

Explicó que los resultados obtenidos en los pozos perforados por YPF en las áreas Paso de las Bardas Norte y CN VII A confirmaron el potencial productivo de la formación, tanto en petróleo como en gas, y permitieron identificar oportunidades de desarrollo que podrían superar los 300 pozos horizontales en distintos niveles de la roca.

En ese marco, señaló que los proyectos en marcha incluyen nuevos compromisos de perforación, la finalización de la interpretación sísmica y planes de desarrollo con potencial para cientos de pozos, destacándose también la iniciativa de la UTE Quintana-TSB, que proyecta inversiones potenciales de gran escala.

La presentación también puso en valor el desempeño de Mendoza en la producción convencional. Entre 2021 y 2025, la provincia registró una caída del 6% en su producción, frente a una disminución promedio nacional del 15,8%, convirtiéndose en la jurisdicción petrolera con mejor desempeño relativo durante el período posterior a la pandemia.

Otro de los ejes expuestos fue el avance del Plan Andes, impulsado junto a YPF para la reactivación de áreas maduras mediante la incorporación de nuevos operadores y la generación de condiciones para atraer inversiones. Este proceso ya generó compromisos por más de US$ 700 millones y permitió dinamizar la actividad en diversos bloques convencionales.

La delegación mendocina también presentó los avances en proyectos de recuperación terciaria y producción de crudo pesado, dos líneas estratégicas para incrementar la productividad de los yacimientos maduros y fortalecer el abastecimiento energético.

En ese sentido, la experiencia de Alberta resulta especialmente relevante para Mendoza, por tratarse de una jurisdicción con larga trayectoria en campos convencionales, crudo pesado, recuperación mejorada, regulación técnica y desarrollo de proveedores especializados.

Asimismo, se expusieron las oportunidades de inversión derivadas de las últimas licitaciones hidrocarburíferas, con áreas adjudicadas, nuevos procesos en marcha y futuras convocatorias para exploración y explotación.

En materia institucional, los funcionarios expusieron el trabajo que se está realizando para actualizar la Ley Provincial de Hidrocarburos, orientadas a simplificar procedimientos, actualizar herramientas regulatorias y brindar mayor previsibilidad a los inversores, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades de control del Estado.

Relaciones institucionales y cooperación técnica en Alberta

Además de las exposiciones técnicas, la agenda incluyó reuniones con autoridades del Gobierno de Alberta, entre ellas el Deputy Minister of Jobs, Economy, Trade and Immigration, Christopher McPherson; encuentros con organismos de desarrollo económico, universidades, centros tecnológicos e instituciones vinculadas a la innovación energética.

La participación mendocina se enmarca en una relación institucional que la provincia viene construyendo y sosteniendo con Alberta y con actores del ecosistema energético canadiense. En octubre del año pasado, representantes canadienses visitaron Mendoza, y este nuevo viaje permitió profundizar esa agenda de cooperación, intercambio técnico y promoción de inversiones. En ese marco, también se trabaja en la posibilidad de concretar una nueva visita a Mendoza durante este año.

La delegación también participó del Global Energy Show, la principal feria energética de Canadá, donde recorrió exposiciones especializadas, mantuvo reuniones de negocios y realizó visitas técnicas a empresas y laboratorios vinculados a tecnologías para producción petrolera, levantamiento artificial, análisis de laboratorio, tratamiento de agua y capacitación técnica.

Entre las actividades más destacadas se encontraron las reuniones con el Alberta Energy Regulator (AER), organismo responsable de la regulación del petróleo, el gas y las nuevas energías en Alberta, y la visita al Core Research Centre (CRC), uno de los centros de información geológica y petrolera más importantes del mundo, que conserva muestras y registros de prácticamente todos los pozos perforados en la provincia canadiense desde 1911.

La participación de Mendoza en Calgary 2026 permitió consolidar la presencia de la provincia en uno de los principales centros energéticos del mundo, mostrar los avances de su política hidrocarburífera y continuar posicionando a Mendoza como un destino atractivo para las inversiones energéticas de largo plazo.