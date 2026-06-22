Por el impulso de Vaca Muerta, la producción de petróleo de Neuquén llegó a un récord absoluto

A veces hablar de los récords de Vaca Muerta parece una mancha en el ojo, algo que se da constantemente. Pero no por eso dejan de ser importantes, y de hecho detrás de cada récord hay no solo miles de millones de dólares invertidos, sino también miles de empleos. En este caso los datos de producción de mayo marcan que Neuquén -por el impulso de Vaca Muerta- llegó a la mayor producción de petróleo de la historia.

De acuerdo a los registros de la Secretaría de Energía de la Nación que acaban de publicarse, la totalidad de los yacimientos de Neuquén llegaron a un sorprendente nivel de extracción de petróleo en mayo de 636.295 barriles por día, el más alto de los más de 100 años de historia petrolera de la provincia.

Como se marcó, la clave de este valor está en Vaca Muerta y en el shale oil que se extrae de sus campos. Y es que el petróleo específico de Vaca Muerta llegó en mayo a los 622.912 barriles por día, representado así casi el 98% de toda la producción de la provincia.

Para tomar una dimensión de la importancia de esta producción, vale marcar por un lado que se trata de un incremento del 35,76% en términos interanuales, ya que en mayo del año pasado la producción de Neuquén era de solo 468.682 barriles diarios.

En comparación con el mes previo, representa un avance del 1,17%, que parece poco pero en realidad se trata de una adición de 8.000 barriles diarios que no es nada menor, si se tiene en cuenta que las demás provincias del país experimentan una caída mes a mes, a raíz del declino de los campos maduros.

La producción nacional roza los 900.000 barriles diaros

A nivel nacional el auge de Vaca Muerta también tiene repercusión y es por esto que la producción total de petróleo de Argentina llegó en mayo a los 892.262 barriles diarios.

Este valor es levemente inferior al del mes previo, pero podría tener un ajuste en los próximos días, dado que pese a que existe una fecha tope para las declaraciones juradas de producción de las empresas, no es raro que haya cargas de dato fuera del día de cierre de cada mes.

La producción de gas trepó en la previa del invierno

En el segmento del gas natural, mayo fue un gran mes, a pesar de no tratarse de uno de los meses de mayor demanda, pues es apenas la antesala del invierno.

El total nacional llegó a los 155,96 millones de metros cúbicos por día, marcando un avance del 5,60% en relación con el mismo mes del año pasado. Esto se debe en buena medida a la mayor demanda del mercado exportador, al cual se llega por gasoducto, que se mantuvo en buenos niveles durante el mes, mientras que el mercado nacional está estable, por las limitaciones que dan las redes domésticas.

En lo que hace a Neuquén, la provincia llegó a un nivel de extracción de 115,14 millones de metros cúbicos por día, un alza del 12,47% en relación con el año pasado, profundizando el peso de la producción neuquina sobre el total nacional.