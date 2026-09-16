Avanzan los acuerdos por Calcatreu: confirman capacitaciones desde octubre y lanzan nuevas búsquedas laborales

La mesa de trabajo entre el gobierno provincial, el municipio de Jacobacci, gremios y la empresa avanzó en nuevas búsquedas laborales y capacitación para la Región Sur. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro impulsó un nuevo encuentro de la mesa de trabajo institucional para el seguimiento del Proyecto Calcatreu, ubicado a 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci. La reunión tuvo como eje central el cumplimiento de los acuerdos destinados a la generación de empleo para residentes locales, el lanzamiento de programas de formación y la supervisión de los estándares de higiene y seguridad laboral.

En el marco de las primeras etapas productivas del yacimiento operado por Patagonia Gold —que tras sus primeros tres despachos de metal doré alcanzó un volumen de 2.208 onzas de oro equivalente—, las autoridades provinciales remarcaron la importancia de fiscalizar los compromisos de las contratistas y la empresa.

La Secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, destacó que este espacio busca garantizar que las inversiones se traduzcan en oportunidades concretas para la población de la Región Sur, respetando la normativa vigente y la inclusión de las comunidades.

Incorporaciones y nuevas búsquedas laborales

Durante la jornada se revisó el avance de las 30 incorporaciones de trabajadores rionegrinos acordadas previamente, confirmando la gestión de las altas tempranas y la cobertura de los perfiles definidos en semanas anteriores.

A la par, se anunció la apertura de una nueva búsqueda laboral para cubrir siete posiciones técnicas y operativas, con prioridad para residentes rionegrinos:

Instructor de perforación e Instructor líder de brigada de emergencia Supervisor de construcciones y Técnico de fundición Chofer categoría D4, Operador multifunción y Asistente IT.

Los postulantes interesados en cargar su perfil pueden hacerlo a través del portal oficial del área de empleo provincial https://trabajo.rionegro.gov.ar/](https://trabajo.rionegro.gov.ar/ o enviando su currículum directamente a la compañía cv@calcatreu.com .

Capacitaciones y fiscalización en territorio

En materia formativa, las partes confirmaron que el programa de capacitación y entrenamiento iniciará sus actividades durante el mes de octubre. El plan tiene como propósito preparar a los perfiles locales para las demandas técnicas de las distintas fases operativas del yacimiento.

Por otra parte, la mesa evaluó las condiciones de higiene y seguridad dentro del predio. La Secretaría de Trabajo confirmó que mantendrá la fiscalización presencial periódica para asegurar el cumplimiento de las normativas de salud laboral en beneficio de los operarios.

Del encuentro participaron el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado; el Secretario de Minería, Joaquín Alberastain Oro; junto a referentes de la comunidad mapuche local, representantes gremiales y autoridades de la empresa.