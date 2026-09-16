Chubut: Crown Point retomó la perforación en El Tordillo con un plan de inversión de US$ 45 millones

Se realizó una recorrida que incluyó al gobierno provincial, representantes de los sindicatos petroleros y directivos de la compañía. Foto: Gobierno de Chubut.

Crown Point Energía retomó las tareas de perforación en el área Puesto Quiroga, integrante de la histórica concesión El Tordillo tras más de tres años. La operación dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge cuenta con un programa que prevé la perforación de ocho pozos anuales.

En este contexto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó una recorrida por el yacimiento junto con autoridades provinciales, representantes de los sindicatos petroleros y directivos de la compañía. El equipo de perforación lleva cerca de una semana operativo y ya superó los 1.500 metros de profundidad, mientras avanza hacia un objetivo final de 3.600 metros en su primer pozo.

El plan contempla una inversión promedio de US$ 4,8 millones por pozo. En total, la Provincia acordó con Crown Point un desembolso de US$ 45 millones durante el primer año de actividad, que incluye ocho nuevas perforaciones, 24 intervenciones de reacondicionamiento —workover— y otras tareas destinadas a recuperar la producción de las áreas.

Los bloques, que anteriormente eran operados por Tecpetrol, fueron cedidos a Crown Point Energía mediante la autorización establecida en el Decreto Provincial N.º 1419/2025.

Acompañaron al mandatario el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; los secretarios generales del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, y del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar; el vicepresidente de Crown Point, Eduardo Oliver y el gerente general de la empresa, Mauricio Orue.

Una estrategia para sostener la actividad en Chubut

Durante la recorrida, Torres destacó el regreso de la actividad como parte de una estrategia destinada a sostener la producción y el empleo en una cuenca que enfrenta un declino natural después de décadas de explotación.

«Tiempo atrás, todas las partes decidimos juntarnos y pensar de qué manera, inteligentemente, podíamos hacer que esta área esté en manos de quien quisiera invertir», señaló el mandatario, quien remarcó que la condición de cuenca madura «nos obliga a ser creativos».

En ese sentido, puso el foco en el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, las empresas y los sindicatos para generar condiciones que permitan sostener la actividad.

«Esto también implica hacer lo que hicieron dos grandes dirigentes petroleros como los presentes en este momento, que miraron a la cara a los trabajadores del sector y les dijeron la verdad, comprometiéndose a ponerle el pecho a situaciones difíciles. Porque cuando el barril estaba a USD 120 y esta era una cuenca incipiente, eran todas buenas noticias«, remarcó.

Torres también destacó la conformación de una Mesa de Competitividad, junto con la eliminación de aranceles a los polímeros y de retenciones, y sostuvo que el objetivo es que los beneficios derivados de esas medidas se traduzcan en nuevas inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El gobernador vinculó además la recuperación de la actividad con los cambios introducidos en materia hidrocarburífera por la Ley de Bases. Según afirmó, junto con el entonces diputado nacional Jorge Ávila trabajaron para eliminar el denominado precio sostén, de manera que el crudo chubutense pueda comercializarse en función de su valor de mercado.

«Lo más importante es que muchos de los agoreros de la desgracia que hoy se quejan por YPF, estuvieron aplaudiendo en Comodoro Rivadavia cuando salió el precio sostén del barril. Aplaudían la estafa más grande en la historia de nuestra Nación al trabajo chubutense, porque al petróleo nunca más se lo pagó lo que valía», sostuvo.

«Hoy tenemos el 90% de los perforadores convencionales de toda la Argentina, gracias a que el petróleo chubutense se paga lo que vale: más de 100 dólares«, afirmó Torres, que concluyó: «Esta provincia y este país van a salir adelante trabajando, siendo más competitivos para que vengan más inversiones».

Qué dijeron desde los sindicatos

La reactivación también fue destacada por los principales referentes sindicales del sector. El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, valoró las gestiones realizadas para sostener los puestos de trabajo y recuperar la actividad. «Se tomaron decisiones con la gente a la cabeza para defender los puestos de trabajo y generar oportunidades», afirmó.

El dirigente señaló además que la empresa cumplió con los compromisos asumidos y que el personal volvió a estar operativo. «Hubo grandes sacrificios por parte de nuestro sindicato, pero también corazón, coraje y valentía para defender cada puesto laboral«, sostuvo.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar, consideró que el regreso de la perforación en Chubut es consecuencia del trabajo conjunto entre las distintas partes.

«No es casualidad la presencia del Gobernador en este momento, porque la semana pasada, después de tres años de hacerlo en otra provincia, la empresa volvió a perforar en Chubut», afirmó, y agregó que «esto no ocurre por arte de magia, sino a raíz del trabajo y el compromiso de todas las partes».

Más inversiones en el Golfo San Jorge

Según indicó el gobierno provincial, con la reactivación de perforación por parte de Crown Point, más los compromisos de inversión formalizados por las operadoras, Chubut busca consolidar la estabilidad del empleo petrolero, ralentizar el declino natural de una cuenca madura y fortalecer su rol como polo energético nacional.

En paralelo, Pecom avanza con su plan para las áreas El Trébol, Escalante y Cañadón Perdido, que anteriormente estaban bajo operación de YPF. La compañía prevé invertir US$ 190 millones durante los primeros 18 meses, de los cuales US$ 60 millones corresponden al primer año y el resto a 2027.

El programa contempla la perforación de 28 pozos (19 productores y 9 inyectores), además de trabajos de workover y pulling y la expansión de proyectos de recuperación terciaria mediante plantas de polímeros.