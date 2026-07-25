Entrevista a Gabriela Aguilar: «Estamos en un momento único para el desarrollo de Argentina»

En un contexto marcado por la reconfiguración del mapa energético global y la búsqueda de suministros seguros tras las tensiones internacionales, la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos atraviesa una etapa clave. En una entrevista exclusiva con EnergíaON, la flamante presidente de la Cámara Argentino-Texana de Comercio (ATCC), Gabriela Aguilar, trazó la hoja de ruta de la entidad, analizó el impacto del RIGI en las inversiones de largo plazo y detalló las oportunidades de integración con Estados Unidos para las empresas locales.

Con una reconocida trayectoria en la industria energética no solo argentina sino de América Latina, Aguilar -ex vicepresidenta para America Latina de Excelerate Energy- destacó que la coyuntura geopolítica global juega en este momento a favor de Argentina y del buen momento que transitan tanto el sector hidrocarburífero, de la mano de Vaca Muerta, como el sector minero.

«Si bien la Argentina tuvo otros ciclos de alineación estratégica con Estados Unidos, este creo que tiene una dosis de pragmatismo en el sentido no solamente de las cuestiones macroeconómicas y la alineación geopolítica. Hay un análisis de pragmatismo por el momentum que tiene Argentina y desde varios ángulos», indicó como introducción.

Aguilar marcó que «tenés en Argentina a Vaca Muerta, donde también al mismo tiempo está Estados Unidos y el Permian llegando a su plateau en 2030. Se suma lo geopolítica donde, primero con la invasión de Rusia a Ucrania y ahora con el conflicto de Estados Unidos con Irán, elementos que van poniendo un eslabón más dentro de toda esta cadena que ayuda fundamentalmente a que sea un momento único de desarrollo de Argentina».

Respecto al impacto de las tensiones internacionales en la demanda de energía y en el marco regulatorio local, Aguilar remarcó que «con Rusia-Ucrania los países empezaron a ver que no podían tener un suministro único, dependiente de un solo país. Y esto termina de explotar con el conflicto con Irán, donde ya no es solamente algo que lo sufrió Europa, sino que esta idea de seguridad energética, de tener un suministro alternativo lejos de conflictos, es ya de un impacto global«.

Aguilar contó que una misión de firmas de Estados Unidos visitará Neuquén en octubre durante la AOG Patagonia.

En este sentido, Aguilar repasó que «eso es una ola que nos beneficia a Argentina enormemente en un contexto de una macroeconomía estable en los últimos dos años, donde están también medidas que han ayudado no solamente a apalancar esta macroeconomía, sino también en términos de proyectos de largo plazo».

Con esto se refirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que sostuivo que «hace un apalancamiento muy importante en toda la cadena y ayuda a que empresas de otros estén mirando y animándose a invertir en Argentina».

Al «hueso» de los negocios

«La ATCC va al negocio. Ninguna de las organizaciones existentes busca ese ecosistema de acercar a las partes que hacen el negocio y promover el negocio entre los países», detalló Aguilar sobre la Cámara que explicó que tiene cerca del 80% de su actividad focalizada en el segmento del oil&gas, pero abarca además con comités a los sectores de innovación, tecnología y aeroespacio; salud y biotecnología; alimentos y bebidas; real estate y servicios corporativos. Y sumó recientemente a minería al sector de la energía.

La clave para los negocios de las empresas de Argentina está en la escala de Texas, pues Aguilar señaló que «es la octava economía del mundo. Pasó de la novena a la octava, siendo todo Brasil la novena economía global, con lo cual tenemos un ecosistema muy grande para desarrollar y lograr esta transversalidad y esta complementariedad entre el estado de Texas y Argentina».

Para esto, desde la ATCC se trabaja en diversos programas especialies dirigidos a la cadena de valor y a las pequeñas y medianas empresas. «Se hicieron el B2B (business to business) y la internacionalización de pymes, dos programas super valorados por las empresas. Por un lado, con la internacionalización de pymes no es solamente la mirada para que las empresas argentinas puedan exportar a Estados Unidos, sino también un level up (elevar) del nivel de las pymes de acá para que puedan ser proveedoras de estos proyectos internacionales y globales», detalló Aguilar.

El «compre neuquino» como clave

En cuanto al impacto de normativas de priorización de contrataciones locales, como lo la Ley 3338 de Compre Neuquino y la necesidad de alianzas estratégicas entre compañías locales e internacionales la flamante titular de la Cámara Agentino – Texana, destacó que «en la medida que Neuquén tenga estas regulaciones de Compre Neuquino, las cuestiones de asociación van a ser fundamentales«.

En ese sentido marcó que «es muy difícil para una compañía extranjera instalarse y cumplir con los requerimientos sin tener una historia de negocio local. Con más razón, el objetivo es unir estas empresas extranjeras con las empresas neuquinas que ya tengan historia y puedan ofrecer esos servicios».

Pero lejos de ver estas normas como algo perjudicial, Aguilar sostuvo que «si miramos hace 20 años atrás, Permian era lo que es hoy Neuquén. Tuvieron que armarlo de cero y es eso lo que tenemos que hacer. Las empresas que están en Neuquén no van a poder solas porque no les va a dar el ancho de banda para todo lo que se viene y las grandes operadoras están trabajando con empresas internacionales y fondos de inversión porque necesitan crecer con asociaciones».

Agenda de eventos y expansión hacia la minería

En mayo durante la OTC se hizo un ciclo B»B y en octubre durante la AOG Patagonia de Neuquén se realizará otros. «También estamos definiendo eventos en septiembre por el décimo aniversario de la Cámara, que se cumple este año, con actividades en Buenos Aires y Houston», contó Aguilar.

Pero la agenda de eventos va más allá e incluye también webinars como «Desbloqueando Vaca Muerta: Oportunidades en la cadena de suministro para la industria del petróleo y gas» que se realizará este jueves 30; «Perspectivas mineras: Materiales críticos y tierras raras» el 12 de agosto; «Bienes raíces entre Texas y Argentina» el 20 de agosto; «Misión comercial de energía Argentina – EE. UU. Edición Neuquén» el 9 de septiembre; y «Más allá del horizonte: La industria espacial» el 17 de septiembre.