Gabriela Aguilar presidirá la Cámara de Comercio Argentina-Texas en el período 2026-2027

La Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC) anunció de manera oficial la renovación de sus autoridades de conducción ante un escenario global de oportunidades para los flujos comerciales bilaterales. La líder corporativa Gabriela Aguilar asumirá la presidencia de la institución para el período 2026-2027, encabezando un Comité Ejecutivo integrado por profesionales y directivos con base en nodos neurálgicos como Buenos Aires, Houston, Austin, Dallas y la Patagonia.

La designación de la nueva mesa ejecutiva marca el inicio de una etapa orientada a consolidar a la cámara como el catalizador de negocios entre la República Argentina y el Estado de Texas. Con una economía texana consolidada a nivel global y un mercado argentino que busca expandir sus sectores exportadores e infraestructura, la entidad buscará robustecer los canales de diálogo técnico, regulatorio y comercial.

Bajo la conducción de Aguilar -la ex gerente general de Argentina y VP de Latinoamérica de Excelerate Energy- el Comité Ejecutivo implementará una agenda plurianual que pondrá foco en la transición y el desarrollo energético, buscando profundizar las alianzas operativas e industriales entre Vaca Muerta y la Cuenca Pérmica (Permian Basin).

Gabriela Aguilar, viene de ser la VP para LATAM de Excelerate Energy.

Asimismo, se promoverá la innovación tecnológica y la economía del conocimiento para fomentar un puente directo entre los centros tecnológicos en expansión de Austin y el talento calificado del sector de software en Argentina.

Como tercer pilar, la gestión buscará una integración en el sector de la salud (healthcare), con la meta de maximizar la cooperación con el ecosistema médico de Texas y potenciar las inversiones regionales en biotecnología e infraestructura médica.

Cómo quedó el Comité Ejecutivo

Desde la ATTC detallaron que el nuevo Comité Ejecutivo electo quedó intergado de la siguiente manera:

Presidente: Gabriela Aguilar

Gabriela Aguilar Presidente Electo: Pablo Sosa (Austin)



Pablo Sosa (Austin) Último Presidente: Ariel Masut

Ariel Masut Vicepresidente: Ariel Bosio

Ariel Bosio Vicepresidente: Juan Pablo Di Pietro (Buenos Aires & Healthcare)

Juan Pablo Di Pietro (Buenos Aires & Healthcare) Vicepresidente: Roberto Aguirre

Roberto Aguirre Tesorero: Mariano Hasperue (Patagonia)

Mariano Hasperue (Patagonia) Secretario: Esteban Sanchez (Houston)

«El vínculo entre Argentina y Texas excede los aspectos puramente geográficos o comerciales; compartimos complementariedades industriales únicas. Este Comité asume el desafío de elevar el perfil de nuestra comunidad de negocios, abriendo caminos para que pymes y grandes corporaciones accedan a financiamiento, capital de riesgo y mercados internacionales de forma eficiente», destacaron desde la Comisión Directiva de la Cámara al momento del anuncio.

El plan de acción inmediato de la cámara incluirá misiones comerciales recíprocas, foros de inversión, rondas de negocios y mesas redondas sectoriales con decisores de los ámbitos público y privado en ambos territorios.

La Argentina–Texas Chamber of Commerce (ATCC) es la cámara bilateral que promueve el comercio y las inversiones entre Argentina y el estado de Texas, con foco estratégico en el sector energético. A través de misiones comerciales, programas de matchmaking y espacios de diálogo institucional, la ATCC conecta a empresas, gobiernos y academia de ambos países.