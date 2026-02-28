Entrevista exclusiva a Horacio Marín: «El objetivo es firmar en noviembre el FID de Argentina LNG»

Argentina está embarcada en la era de las grandes obras para la exportación del petróleo y el gas de Vaca Muerta. De este paquete, el único proyecto que aún está pendiente de la firma que marca el puntapié de sus trabajos es la iniciativa más esperada de todas: el plan Argentina LNG, para exportar una base de 12 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) por año que proyectan YPF junto a sus socios de primer nivel mundial como son la italiana Eni y la árabe XRG del Grupo ADNOC. En una entrevista exclusiva con EnergíaOn, el CEO de YPF, Horacio Marín, le puso fecha a esa firma tan esperada y reveló que apuntan a que sea en noviembre.

«Nuestro objetivo es que el FID esté para noviembre de este año, que para fin de año esté terminado», aseguró Marín en referencia a lo que técnicamente es el Final Investment Desition o decisión final de inversión, y que en términos más claros implica el compromiso en firme de las empresas socias de avanzar con el proyecto y en especial, de aportar los fondos necesarios.

De momento las firmas ya sellaron un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA en inglés), que por ahora marca la intensión concreta de participar en la iniciativa y avanzan en las definiciones técnicas y de ingenieras y en especial en el inicio de la búsqueda de un financiamiento externo colosal.

Es que, a diferencia de lo que sucede por ejemplo con el oleoducto y puerto petrolero Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en donde la inversión ronda los 3.000 millones de dólares, el proyecto Argentina LNG es un gigante, que linealmente multiplica por 10 esa inversión y solo en lo que son las obras de infraestructura requerirá 20.000 millones de dólares.

De esos 20.000 millones de dólares, YPF apunta a que al menos el 70% se logren por medio de un finance proyect, un crédito directo al proyecto como se logró con VMOS, pero que en este caso superaría los 12.000 millones de dólares.

Marín explicó los pormenores del proyecto exportador. (Foto: Juan Thomes)

«Me reuní con JP Morgan (el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo) y este financiamiento es más grande que todos las que vi, que me mostró JP Morgan», contó Marín.

Y sumó que «JP Morgan hizo 18 de los 21 -financiamientos de este tipo- del mundo. Nuestro proyecto son 20.000 millones de dólares y el más grande que vi ayer (por el martes) cuando me mostraron era de 18.100 millones de dólares».

Pero Marín se mostró más que confiado dado que no solo reveló que «me dijeron que tiene un 98% de probabilidades de salir, de darse», sino que además, enfatizó que eso se debe a lo rentable del proyecto que se diseñó, que no solo contempla la extracción del gas, su transporte, licuefacción y exportación del GNL, sino que además incluye una poliducto y una planta fraccionadora de los líquidos del gas con potencial a sumar por sí misma 5.000 millones de dólares en exportaciones anuales.

Reuniones entre YPF y Aramco, la petrolera más grande del mundo

Amin Nasser es el CEO de Aramco, la petrolera de Arabia Saudita que es la más grande del mundo y con quien Marín mantuvo una serie de encuentros. «Me reuní acá (en Argentina) a través del JP Morgan y tuvimos mucha química porque los dos venimos más o menos igual. Los dos somos ingenieros químicos, nos dedicamos al petróleo. Los dos empezamos bastante de abajo. Los dos trabajamos en campo, o sea, tenemos muchas cosas en común», contó Marín.

Y sumó que «me invitó a ir a a Arabia Saudita, y fui hace dos semanas. Estuvimos cuatro días y la verdad es que fue muy bueno».

Marín: «No necesitamos un cuarto socio»

Si bien podría pensarse que estos encuentros se dan de cara a sumar un cuarto socio al proyecto Argentina LNG, Marín explicó que «estamos viendo en este momento y vamos a ver si hay un cuarto socio, pero no necesitamos un cuarto socio».

Y ante la consulta de cómo prevé avanzar con el tercer buque licuefactor que contempla el proyecto, para elevar la producción de GNL de 12 MTPA a 18 MTPA, Marín reveló que «yo se lo voy a enchufar a los mismos (que están hoy como socios», es decir a Eni y XRG de ADNOC.

«Vos no te tenés que casar con algo y si después no funciona, a ponerte loco. Entonces, lo que tenemos cuenta es que había que ir por 12 MTPA. Que puede ser que entre un cuarto socio, puede ser, no te digo que no. Pero si no hay un cuarto socio, vamos con los tres. Y la idea es hacer una expansión de 50% más de lo que estamos haciendo. O sea, ir de 12 MTPA a 18 MTPA», indicó Marín.

La hoja de ruta marca que el primer barco fábrica debería estar operativo a fines de 2030 y el segundo a fines de 2031. «Y yo lo que quiero es adelantar a ver si se puede. Queremos ver si en 2027 buscamos directamente el financiamiento de la expansión, porque el proyecto lo tenemos todo listo».

Y detalló «van a entrar todos (los socios a la expansión), porque el segundo proyecto es la mitad de la producción adicional, pero en vez de costar 20.000 millones de dólares, son 5.000, porque todas las plantas están hechas. Tenés que hacer algunas compresiones, algunos estaciones de bomberos, un barco, pero usás el mismo gasoducto, el oleoducto, poliductos y tenés que hacer un módulo de las plantas. Con lo que la rentabilidad es mucho más alta».

La planta de líquidos de Punta Colorada tendrá 70 hectáreas

Uno de los puntos clave del proyecto Argentina LNG es la exportación de los líquidos asociados al gas natural que se obtendrán de los pozos que se hagan en Vaca Muerta. El eje de este desarrollo es la rentabilidad, dado que se trata de productos como el propano y butano que tienen un mercado exportador demandante y estable, pero que además son líquidos que sí o sí se obtendrán durante la extracción del gas natural.

Para esto el proyecto contempla la construcción de un poliducto desde las áreas seleccionadas para el proyecto que no se encuentran en el corazón de Vaca Muerta, sino más hacia el sur oeste, en la zona de Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.

Si bien está en plena etapa de definición, hay dos puntos que ya se destacan de este plan, que es el que termina de blindar la rentabilidad del proyecto exportador. El primero es que Marín indicó que es más que posible que no haya una planta separadora de los líquidos en Neuquén, como se ve en la sede de Compañía Mega en Loma La Lata, sino que tanto la separación como el fraccionamiento se hagan directamente en Punta Colorada.

Compañía Mega en la zona de Bahía Blanca es enorme, pero la planta rionegrina tendrá el doble de su tamaño y capacidad.

El complejo costero será tan grande que Marín aseguró que tendrá 70 hectáreas, y remarcó que «para dimensionar la magnitud, son dos Compañía Mega, todo junto».

En tanto que el segundo punto destacado está en la traza que realizará el poliducto, el caño que lleve esta producción, dado que entre las alternativas que en estos días se analizan en YPF está la posibilidad de que el ducto no llegue a la zona de Punta Colorada haciendo un recorrido similar al que hoy hace el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Según se detalló, una de las alternativas que se estudia es que el poliducto «corte» camino, para lo cual en lugar de llegar a la costa rionegrina cruzando el Río Negro, podría hacerlo directamente desde Neuquén, al sur de la Confluencia, y cruzando para ello el río Limay.