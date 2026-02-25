Marín en Río Negro: «Los proyectos de petróleo y gas a la costa generarán 40.000 empleos en la región»

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, participó ayer de una recorrida por las grandes obras que se construyen en la costa rionegrina junto a directivos de las petroleras socias, al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a quien brindó una charla especial en San Antonio Oeste en la que el titular de YPF no solo detalló el cambio que generarán en el empleo de Río Negro y Neuquén los proyectos de petróleo y gas, sino que además respondió a inquietudes de vecinos sobre el impacto ambiental en la costa.

Weretilneck fue categórico en su exposición, ya que sostuvo que «Río Negro no va a ser el mismo, estas obras en el litoral marino y el oeste nos proyectan 30 años hacia adelante, y no son solo obras. Es una nueva economía que perdurará en el tiempo».

Sobre ese punto, Marín brindó más precisiones. Explicó que «hicimos unos números que son más altos todavía, pero para ser conservadores, todos estos proyectos, VMOS (el oleoducto y puerto petrolero), los de GNL de Southern Energy y de Argentina LNG y la planta de líquidos, van a generar 40.000 puestos de trabajo en la región». Y remarcó que «no estoy contando cosas que vengan de otros puntos del país, esto es en la región, en Río Negro y Neuquén».

El CEO de YPF explicó que «piensen que, no tengo bien el número exacto, pero tenés 4 barcos del GNL -en referencia a los licuefactores- y cada barco tiene unos 200 empleados, porque trabajan en turnos. Y esa gente ¿De dónde creen que va a venir? Van a ser de acá, porque es como ir a trabajar a una fábrica, pero que va a estar a seis kilómetros de la costa».

Y precisó que, en el caso de «los dos barcos que vamos a mandar a construir con Eni y con XRG de ADNOC, van a ser los barcos de GNL más grandes del mundo, van a tener 400 metros de largo, casi 90 metros de ancho y varios pisos de altura».

Junto a Weretilneck estuvo el vicegobernador Pedro Pesatti, en el primer encuentro institucional, tras el distanciamiento de julio de 2025.. Foto: Juan Thomes

Antes de esto, el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, presentó un resumen del avance de la obra del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y no solo indicó que esperan que la puesta en marcha se de en los últimos días de diciembre de este año, sino que explicó que ya son 500 los trabajadores rionegrinos que fueron capacitados en esta obra y que podrán presentarse en las siguientes como operarios calificados, una obra que puntualizó que ya dejó 117 millones de dólares en sueldos al personal rionegrino, en apenas un año.

La charla se dio en el auditorio del Círculo Italiano de San Antonio Oeste en donde el público fue tanto que incluso se ubicaron en el primer piso, haciendo que el salón tuviera una suerte de balcón. Allí Marín explicó primero el impacto económico de cada uno de los proyectos, que sostuvo suman 37.500 millones de dólares de exportaciones anuales que saldrán desde la costa rionegrina.

«En el caso de VMOS, calculamos que a plena capacidad van a ser 20.000 millones de dólares de exportaciones anuales; en Southern Energy -el primer proyecto de GNL que ya está en marcha- son 2.500 millones de dólares, y en el proyecto Argentina LNG, entre el GNL y los líquidos, son otros 15.000 millones de dólares. Así que por la costa rionegrina van a estar saliendo en unos años más, un campo entero, un complejo agrario entero en exportaciones anuales«.

Marín explicó por qué se eligió Río Negro como destino de la planta de líquidos

La última gran obra de todo el paquete exportador del petróleo y gas de Vaca Muerta que no tenía hasta hace poco tiempo un destino definido es la planta fraccionadora y separadora de los líquidos ricos que tiene el gas que se utilizará para el proyecto Argentina LNG, y que hace pocas semanas se confirmó que también estará ubicada en la zona cercana a Punta Colorada, en Río Negro.

«Lo más lógico es que los dos proyectos converjan, el del petróleo y el del GNL en Punta Colorada y que hagamos sinergias, porque cuando haces sinergias nos conviene a los dos proyectos, al de petróleo y al de Argentina del LNG», indicó.

Y reveló que no solo se realizará en la costa rionegrina la planta de fraccionamiento de los líquidos del gas, como son las que hoy funcionan en Bahía Blanca, sino que también se realizará allí mismo la separación, por lo que el predio de este desarrollo tendrá 70 hectáreas.

Para dimensionar, en el caso de Compañía Mega, la firma realiza la separación en Neuquén, envía sus productos por un poliducto hasta Bahía Blanca donde se fraccionan y exportan. Todo esto no solo se realizará en la costa de Río Negro con este proyecto, sino que Marín explicó que su tamaño será «como dos Compañía Mega juntas».

Los gobernadores recorrieron las obras energéticas de la costa junto a YPF.

Marín llevó tranquilidad sobre el cuidado del ambiente en el Golfo

Al final de la charla, hubo un espacio de preguntas del público en la que se le preguntó al CEO de YPF por algunos de los temores que generan los proyectos hidrocarburíferos en la costa rionegrina y sobre los que Marín brindó explicaciones.

En primer lugar, el CEO de YPF explicó que los buques fábrica que harán el GNL no transmiten calor al agua y tampoco traspasa el calor del agua a los barcos, con lo cual el temor de que pudieran generar el impacto por el proceso térmicos explicó que «es porque no conocen cómo funciona el proceso, que no tiene contacto con el exterior».

También se le consultó si existe un riesgo para la continuidad de la pesca en la zona, a lo que Marín explicó que «la industria trabaja con estándares de calidad y seguridad que son internacionales, pero que además, en inversiones tan grandes como son éstas, son una porción mínima, por lo que no tiene ningún sentido que no se los cumpla» y detalló además que desde hace años, «todos los barcos petroleros y de GNL, tienen doble casco, por lo que hay un control exhaustivo para que no haya derrames».

Y cerró la charla al asegurar que «hoy YPF es la mejor marca de la Argentina y vamos a trabajar para que siga siendo la Argentina al palo. Queremos que ustedes nos quieran y trabajar con ustedes en el lugar de ustedes. Porque somos también conciudadanos de ustedes. Entonces, quédense tranquilos que vamos a hacer todo lo posible para que esto sea totalmente exitoso desde todo punto de vista».