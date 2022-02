Estados Unidos realizará el segundo mayor préstamo de su reserva de petróleo

El departamento de Energía de los Estados Unidos anunció un nuevo préstamo de 13,4 millones de barriles de petróleo crudo de su reserva estratégica. Se trata de una nueva maniobra de la administración Joe Biden para contener los precios del petróleo que subieron a su nivel más alto desde 2014.

Las trasferencias a siete empresas marcan el segundo mayor intercambio de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo en la historia y elevan la cantidad total de petróleo liberado a casi 40 millones de barriles, según el departamento de Energía.

En detalle, la última ronda de canjes incluye a Shell Trading US Co. (4,2 millones de barriles), Trafigura Trading LLC (3 millones de barriles), Phillips 66 (2,3 millones de barriles), Macquarie Commodities Trading SA (2 millones de barriles), Chevron Corp. (0,885 millones de barriles), ExxonMobil Oil Corp. (0,515 millones de barriles) y BP Products North America Inc. (0,5 millones de barriles).

Previo al último préstamo que realizó el gobierno, ya se habían otorgado más de 8 millones de barriles de petróleo desde la reserva estratégica como parte del programa de canje que había ofrecido un total de 32 millones.

Se espera que los adjudicatarios de este programa devuelvan los barriles durante el período 2022-2024. En una oferta separada, la Administración Biden había vendido 18,1 millones de barriles de crudo SPR para entrega en febrero y marzo.

Los precios del crudo en Estados Unidos ahora son más altos que en octubre, cuando la administración Biden comenzó a promocionar planes para liberar las reservas de emergencia del país. Solo este año, el West Texas Intermediate subió más del 13 %, ya que la recuperación de la demanda superó la oferta disponible.