Estudiantes universitarios podrán postularse al programa de pasantías de Pan American Energy

Pan American Energy (PAE) lanzó una nueva edición de su Programa de Pasantías Nacionales, una iniciativa que ofrece a estudiantes universitarios de todo el país la posibilidad de realizar sus primeras experiencias laborales en un entorno profesional dinámico y de aprendizaje continuo.

La convocatoria está dirigida a universitarios que estén cursando a partir del tercer año de sus carreras de grado y que residan en las localidades donde la compañía tiene operaciones: Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana. En esta edición se seleccionarán más de 50 pasantes provenientes de universidades públicas y privadas de todo el país.

“A través de este programa buscamos acompañar el talento de nuestros jóvenes y el desarrollo de las comunidades donde vivimos”, afirmó Victoria Traverso, Gerente Corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de PAE.

Desde su creación en 2019, ya participaron más de 260 estudiantes, consolidando a este programa como un espacio de formación, desarrollo y crecimiento profesional. «Cada nueva edición es una oportunidad para generar experiencias transformadoras y abrir puertas al mundo laboral a estudiantes de todo el país», añadió.

Los interesados en postularse pueden completar el formulario de inscripción a través de www.paepasantias.com hasta el 19 de septiembre. El programa comenzará en noviembre de este año y tendrá una duración de 6 meses con la posibilidad de prorrogarlo hasta alcanzar un máximo de 18 meses.

Desde su inicio en 2019, ya participaron de esta iniciativa más de 260 estudiantes.

El programa está orientado a estudiantes de carreras como Ingeniería, Geociencias, Ciencia Económicas, Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Abogacía, Comunicación, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de la Información, Seguridad e Higiene, Psicología y disciplinas afines.

Este año PAE renueva su alianza con la ONG BisBlick, entidad que acompaña a jóvenes de contextos vulnerables que aspiran a convertirse en los primeros profesionales de sus familias. Gracias a este convenio, cinco estudiantes de la Red BisBlick se sumarán al programa de pasantías y recibirán un acompañamiento integral para potenciar su desarrollo profesional.