Estudiantes universitarios podrán postularse al programa de pasantías de Pan American Energy
El programa tendrá una duración inicial de 6 meses con posibilidad de extensión hasta 18 meses.
Pan American Energy (PAE) lanzó una nueva edición de su Programa de Pasantías Nacionales, una iniciativa que ofrece a estudiantes universitarios de todo el país la posibilidad de realizar sus primeras experiencias laborales en un entorno profesional dinámico y de aprendizaje continuo.
La convocatoria está dirigida a universitarios que estén cursando a partir del tercer año de sus carreras de grado y que residan en las localidades donde la compañía tiene operaciones: Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana. En esta edición se seleccionarán más de 50 pasantes provenientes de universidades públicas y privadas de todo el país.
“A través de este programa buscamos acompañar el talento de nuestros jóvenes y el desarrollo de las comunidades donde vivimos”, afirmó Victoria Traverso, Gerente Corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de PAE.
Desde su creación en 2019, ya participaron más de 260 estudiantes, consolidando a este programa como un espacio de formación, desarrollo y crecimiento profesional. «Cada nueva edición es una oportunidad para generar experiencias transformadoras y abrir puertas al mundo laboral a estudiantes de todo el país», añadió.
Los interesados en postularse pueden completar el formulario de inscripción a través de www.paepasantias.com hasta el 19 de septiembre. El programa comenzará en noviembre de este año y tendrá una duración de 6 meses con la posibilidad de prorrogarlo hasta alcanzar un máximo de 18 meses.
El programa está orientado a estudiantes de carreras como Ingeniería, Geociencias, Ciencia Económicas, Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Abogacía, Comunicación, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de la Información, Seguridad e Higiene, Psicología y disciplinas afines.
Este año PAE renueva su alianza con la ONG BisBlick, entidad que acompaña a jóvenes de contextos vulnerables que aspiran a convertirse en los primeros profesionales de sus familias. Gracias a este convenio, cinco estudiantes de la Red BisBlick se sumarán al programa de pasantías y recibirán un acompañamiento integral para potenciar su desarrollo profesional.
