Excelerate Energy cotiza en la bolsa de Nueva York

La firma de soluciones integradas de GNL, Excelerate Energy anunció su ingreso a la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo «EE». El precio de su oferta inicial fue de 16 millones de acciones ordinarias de Clase A, a un valor al público de 24 dólares por acción. Los principales suscriptores de la oferta son Barclays, J.P. Morgan y Morgan Stanley.

Estos gozarán de 30 días para adquirir de accionistas un adicional de 2.400.000 de acciones ordinarias Clase A al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones. Según prevéen, la misma cerrará el 18 de abril de este año y está sujeta a las condiciones habituales para este tipo de operaciones.

La firma norteamericana espera recibir órdenes netas por unos 361.9 millones de dólares, después de deducir los descuentos de suscripción y comisiones correspondientes. A su vez, excluirán cualquier ejercicio de opción por parte de los suscriptores para adquirir participaciones adicionales.

La firma controla en la actualidad más de una quinta parte de la flota mundial, con 46 unidades de almacenamiento y regasificación de GNL. En Argentina, la empresa opera a través de los buques Expedient y Exemplar, e inyecta gas en las redes del país y aún continúa con la intención de instalar una planta de licuefacción en el país para exportar como GNL el gas de Vaca Muerta.

Por otro lado, la firma Wells Fargo Securities coordina el libro de ofertas. Los cogestores de la misma son: SMBC Nikko, Raymond James, Stephens Inc., Tudor, Pickering, Holt & Co., and BOK Financial Securities, Inc.

Ayer la US Securities and Exchange Commission dictaminó como procedente una declaración de registro relativa a estos valores. La oferta se realiza únicamente por medio de un prospecto y, una vez disponibles, podrán obtenerse copias del folleto final a través de los contactos con las tres empresas suscriptoras.

Según detallaron desde la empresa, son líderes «del mercado en soluciones flexibles e innovadoras de GNL«. A su vez, expresaron que su misión es «resolver la falta de acceso generalizado a energía limpia en todo el mundo». Por eso, destacaron que «los productos de GNL flexibles y completamente integrados de la compañía permiten a los clientes acceder rápidamente a energía confiable en los mercados de midstream y downstream».

La firma tiene su sede central en The Woodlands, Texas. Pero tiene «presencia global» con equipos en Abu Dhabi, Amberes, Boston, Buenos Aires, Chattogram, Dhaka, Dubai, Manila, Río de Janeiro, Singapur y Washington DC.