Exclusiva: Cómo es el plan de YPF para desprenderse de todo el convencional y ser 100% Vaca Muerta

“A mí lo único que me interesa es Vaca Muerta, porque el resto no da valor, da desvalor”, con esa frase, sin edulcorante pero bien clara, el CEO de YPF, Horacio Marin, marcó lo que promete ser un punto de inflexión en la historia de la petrolera de mayoría estatal: la salida de todos los campos convencionales para centrarse exclusivamente en Vaca Muerta y con un plazo definido que fijó en el año que viene.

“Esto es lo quiere Horacio Marin, lo que yo quiero es que en 2026 YPF sea una empresa del no convencional”, aseguró desde Houston, en un mano a mano con RÍO NEGRO en el que explicó que “vamos a tener las refinerías por lo que será una empresa integrada, no convencional y altamente eficiente, porque tenemos un margen de refinación que el año pasado fue el 13,7 dólares”.

El año pasado YPF lanzó el Plan Andes, un programa por medio del cual se pusieron en venta 33 áreas maduras de varias cuencas del país. Muchos de esos bloques ya fueron cedidos a otras firmas, otros están en proceso de negociación y ya redituaron a las cuentas de YPF 130 millones de dólares.

Pero también este proceso de venta mostró que no todas áreas podían ser vendidas. “Lo que hicimos con Tierra del Fuego fue el Andes 2, que quisimos vender las áreas y nos terminaban pidiendo que les paguemos millones de dólares para tomarlas”, explicó el titular de YPF.

Y remarcó que “para lo que nos sirvió fue para darnos cuenta que no podemos vender cuando los pasivos son más altos que los activos”.

Un precedente para toda la industria

“En Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén vamos a sentar un precedente de cómo van a ser los procesos cuando se terminan los cuentos, va a ser un leading case”, sostuvo Marin y explicó que “hasta el momento no estaba en claro cómo se hacía. Se trataba de venderle a cualquiera hasta que llegabas a una empresa que se fundía y al final la provincia o nadie terminaba haciéndose cargo. Nosotros queremos ser transparente y hacer lo que dice la ley”.

El procedimiento en cada área será acordado con la provincia titular de la concesión, para lo cual indicó que ya están en diálogo con cada una, que serán las que terminarán definiendo si se trata de reversiones, por las que las áreas vuelven a la provincia que puede relicitarlas o si se dan cesiones a las empresas provinciales.

Estas gestiones están más avanzadas con Santa Cruz -donde son 10 áreas- y Tierra del Fuego, muy cerca de cerrarse, mientras que en casos como Neuquén recién comenzaron a pesar de que entre las áreas que están en esa lista se encuentran los bloques Puesto Hernández y Chihuido de la Sierra Negra que supieron ser el motor del boom petrolero de Argentina a fines de los 90’s.

Pero además abarcarán también a áreas en el sur de Mendoza, como es el caso de Chachahuén, y según detalló Marin “las áreas del Noroeste no las vamos a ceder ni revertir porque ahí no somos el operador y dan un gas que es estratégico en esa zona del país”.

En tanto que en el caso de Chubut, en especial en el área Manantiales Behr que generó repercusiones últimamente, Marin indicó que «tenemos que trabajarlo».

Cómo será la salida de YPF

Marin explicó que el trabajo de salida de los campos maduros comienza con consultoras de medio ambiente. “Lo que se hace es una línea de base, una auditoría de cierre, y te quedás con un plan para remediar los pasivos y para abandonar los pozos”.

Con esa información es que se acordará con cada provincia cuáles pozos estarán en la categoría a abandonar a cargo de YPF, que deberá hacerse cargo de esas tareas y su costo, mientras que la nueva empresa que entre a trabajar el área tomará solo el resto de los pozos.

Entonces la nueva empresa “que entre, o la provincia, va a elegir qué pozos toma, y en esos pozos no te quedás con la responsabilidad porque va a venir esa empresa, son los pozos que están en producción y que les queda, y a los que no tomen ahí sí, esos me toca a mí el abandono”, detalló.

Marin expuso el avance de su plan 4X4 en un evento del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) Houston.

“Esto no lo inventé yo sino (el exCEO de YPF en los 90´s José) Estenssoro. Y es así, en todo pozo que entra una empresa nueva pasa a su cargo y en todo pozo que no entre, bueno decímelo de antemano, es mío y yo tengo que hacerme cargo del abandono, con un plan de abandono que es el concepto que nosotros estamos hablando con todas las provincias porque nos parece que es lo más justo para todos”, señaló Marin.

El CEO de YPF llamó la atención a dos puntos. El primero es que la petrolera estaba perdiendo dinero, cientos de millones de dólares al año, en la operación de los campos maduros. Y el segundo es que no solo ese dinero no se inyecta en la zona más rentable que es Vaca Muerta, sino que contó que “cuando entré estaban pro bajar perforadores de Vaca Muerta”.

Es por esto que remarcó: “mi objetivo es que en 2026 YPF sea una empresa no convencional, una empresa resiliente, a bajo costo de extracción con el liftig cost de 4,2 (dólares el barril) que tenemos en Vaca Muerta. Tenemos que lograr ser los más eficientes y nos hemos puesto como meta que vamos a ser mejores que cualquier compañía del no convencional de Estados Unidos”.