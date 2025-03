YPF en el offshore: sumarán empresas para la exploración en Uruguay y Argentina

El director y CEO de YPF, Horacio Marín anunció que buscan avanzar en la exploración de las áreas que tienen costa afuera en Uruguay y Argentina. Para ello, dialogan con grandes jugadoras del sector y prevén licitar el estudio de los bloques.

Así lo anunció en un evento de Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) Houston la sede del Club del Petróleo. «Llegamos en 14 meses a cumplir el 4×4 y fue una locura mía. El primer año del plan era clave», expresó.

En la actualidad, YPF cuenta con seis bloques costa afuera en el Mar Argentino, y uno en el offshore de Uruguay. El ejecutivo señaló que esta última tiene el perfil de Namibia, país estrella en África por los recientes descubrimientos de petróleo y gas.

Los descubrimientos de gas y petróleo en el offshore de Namibia dan cuenta del potencial en el mar Argentino y en Uruguay. Se explica porque cuando se formaron las acumulaciones descubiertas en el país, hace 160 millones de años, África estaba cerca de América del Sur.

La petrolera estatal uruguaya Ancap firmó contratos de exploración y producción offshore a fines de diciembre del 2023 con distintas petroleras, entre ellas, YPF. La firma argentina se quedó con el bloque de OFF-5, donde comprometió una evaluación de geología del petróleo, evaluación de recursos prospectivos, sísmica 3D, entre otras.

«Estamos hablando con supermajors. Vamos a darle unos días y sino licitaremos. Primero en Uruguay, que tenemos el 100%. Queremos que las compañías que tienen el know how (saber hacer) hagan los pozos a riesgo y nos quedemos con un porcentaje a discutir«, indicó.

En las anteriores jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO, Marín había expuesto que en «YPF no tenemos el know how de perforar en el offshore y hay que ir a buscar Namibia, porque la probabilidad de éxito es muchísimo más alta. Estaremos buscando lo mismo que en África, en la misma época geológica».

Por ahora, no adelantó la intención de desprenderse de estos activos, si no de establecer un acuerdo entre empresas para estudiar el potencial de las cuencas y ver qué camino seguir.