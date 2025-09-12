ExxonMobil negocia comprar parte del GNL del plan argentino liderado por YPF

YPF cerró acuerdos importantes para los planes del GNL y tuvo buenos avances como con la firma china Wison.

La gigante norteamericana ExxonMobil se fue de la producción de Vaca Muerta en 2023 pero está negociando su regreso a los hidrocarburos argentinos pero bajo otro rol, dado que las charlas con YPF se centran en que la major sea una de las compradoras del gas natural licuado (GNL).

La novedad coronó el cierre de la participación que realizó YPF en Gastech, la feria más importante a nivel mundial en el sector del gas, que se realizó esta semana en Milán, Italia, y de la cual participó el Diario RIO NEGRO.

Además de ser la primera vez que una empresa argentina participa del ciclo de charlas del encuentro, con la presentación que realizó el miércoles Horacio Marin, la feria fue el espacio de importantes reuniones y negociaciones sobre las fases 2 y 3 del programa Argentina LNG.

Estas dos fases corresponden a los acuerdos preliminares (MOU) firmado con Eni y con Shell para un desarollo de 18 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) que representan una inversión de más de 50.000 millones de dólares.

La fase 1 ya está acordada a través del consorcio Southern Energy por 6 MTPA y una inversión de 15.000 millones de dólares en sus 20 años.

De cara a la enorme inversión y exportación de las dos fases aún en desarrollo es que YPF mantuvo encuentros con las autoridades de la local, la italiana Eni, con Shell y con ExxonMobil con quienes se negocia un acuerdo diferente.

Mientras Eni, Shell y seguramente una tercera petrolera de primer nivel mundial serán socias en el plan desde los pozos de Vaca Muerta, hasta los barcos y su comercialización, ExxonMobil abordó ser solo un comprador de parte del GNL a producir, lo que se conoce como offtaker.

La alegría en la delegación de YPF fue notoria, ya que según trascendió se esperan «importantes novedades» en octubre y en noviembre.

Y, tal como adelantó este medio, es posible que los planes exportadores se adelanten en plazos del 2031 al 2030 ó incluso 2029. Pero también las decisiones finales de inversión (FID por su siglas en inglés) podrían sellarse antes de abril del 2026, la fecha prevista hasta la semana pasada.

El stand del proyecto Argentina LNG fue el punto de las negociaciones.

Es que la segunda buena noticia para el proyecto exportador del GNL argentino es que, por primera vez, el gas de Vaca Muerta entró en la escena global y es conocido por referentes de diversos países.

Hasta ahora, el sector de los hidrocarburos de Argentina en general permanecía casi al margen en los grandes eventos mundiales, con espacios reducidos de participación y siempre bajo el eje de Latinoamérica o los productores emergentes de petróleo.

Eso cambió con los planes exportadores de GNL, bajo el programa global Argentina LNG que ya es foco de atención para los potenciales consumidores de ese gas, pero en especial para los offtakers, los vendedores.

En tanto que, las negociaciones con las dos empresas que podrían construir los tres buques fábrica necesarios, la china Wison y la coreana Samsung, también fueron positivas.

Esos acuerdos de fabricación son clave dado que lo solo cada barco cuesta más de 2.000 millones de dólares, sino que lo que se negocia es también que se adelante su plazo de construcción.