Femicidio de Corina Mabel Mena: Comenzó el juicio por jurados en Junín de los Andes

En la localidad de Junín de los Andes, comenzó hoy el juicio por jurados contra J.O.L., el único imputado por el femicidio de Corina Mabel Mena y por las lesiones provocadas a M.D.G.T. El debate se desarrolla ante un jurado popular compuesto por 12 miembros titulares y cuenta con la dirección técnica del juez Juan Pablo Balderrama.

La acusación pública está a cargo del fiscal jefe Gastón Ávila y de la asistente letrada Lucila Maggiora, quienes buscarán demostrar la culpabilidad del acusado en un proceso que se extenderá, en principio, hasta el viernes 30 de mayo.

El hecho: Un ataque violento en el barrio Los Pobladores

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el violento episodio ocurrió el 7 de junio de 2025, cerca de las 6:40 de la mañana, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Los Pobladores de Junín de los Andes.

Según la reconstrucción fiscal, el imputado inició una discusión motivada por celos y atacó con un cuchillo a M.D.G.T., causándole una herida abdominal que requirió alrededor de 25 días de recuperación.

Inmediatamente después, cuando Corina Mabel Mena le recriminó la agresión, J.O.L. arremetió contra ella: le asestó una puñalada en el tórax que le perforó el corazón, provocándole la muerte casi en el acto debido a un hemotórax y una lesión cardíaca perforante.

Una relación atravesada por la violencia de género

En su alegato de apertura frente al tribunal popular, el fiscal Ávila remarcó que el acusado mantenía con Mena una relación de pareja marcada por constantes abusos: «La fiscalía buscará demostrar que el acusado actuó motivado por celos y control. El imputado ejercía conductas de dominación sobre la víctima y la relación estaba profundamente atravesada por situaciones de violencia psicológica», precisó el fiscal jefe.

Para la parte acusadora, el crimen no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un contexto de violencia de género preexistente.

Planificación y conciencia: La huida del imputado

Otro de los ejes centrales de la fiscalía para sostener la plena conciencia de los actos de J.O.L. radica en su comportamiento inmediatamente posterior al ataque. Según afirmó Ávila, lejos de mostrar conmoción, el acusado huyó del lugar y organizó minuciosamente su escape.

Las tareas de investigación determinaron que el hombre guardó el arma blanca utilizada, preparó una mochila con pertenencias y coordinó de manera telefónica su traslado hacia una zona rural cercana a la localidad. Para la acusación, esta secuencia demuestra de forma inequívoca que comprendía la criminalidad de sus actos y que su capacidad de dirigir sus acciones no estaba alterada.

Pruebas y cronograma del juicio

A lo largo de las audiencias, la fiscalía prevé desplegar una sólida base probatoria que incluirá:

Testimonios de familiares, amistades y allegados a las víctimas.

Informes de los profesionales médicos, psicólogos y psiquiatras que intervinieron en el caso.

Registros fílmicos clave para la causa.

El testimonio fundamental de M.D.G.T., la mujer que sobrevivió al ataque inicial.

Se espera que el debate culmine el viernes 30 de mayo, aunque los tiempos judiciales contemplan la posibilidad de extender las jornadas un día más para dar lugar a los alegatos de clausura y a la posterior deliberación del jurado popular.