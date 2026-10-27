Fischer y Grupo Insys mostraron su crecimiento en la AOG Patagonia 2026 y apuestan a la formación de nuevos trabajadores

La Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 fue una oportunidad para que Fischer y Grupo Insys mostraran su crecimiento y consolidaran su presencia en el sector energético. Las empresas participaron de la exposición en Neuquén con una propuesta conjunta que busca ofrecer soluciones integrales para la industria del petróleo y el gas, en un contexto de expansión de la actividad en Vaca Muerta.

Durante la feria, Gerardo Franchi y Alejandro Fischer dialogaron con Diario RÍO NEGRO sobre las expectativas que genera el desarrollo regional, la importancia de acompañar las necesidades de las operadoras y uno de los principales desafíos que enfrenta el sector: la disponibilidad de mano de obra calificada.

Fotos gentileza.-

Dos empresas que se complementan para brindar soluciones integrales

Uno de los principales aspectos que destacaron los representantes fue la complementariedad entre ambas compañías, que permite acompañar a los clientes durante las distintas etapas de sus proyectos.

El grupo reúne dos empresas con actividades específicas: una dedicada a la comercialización de productos y otra especializada en servicios. Esta estructura permite ofrecer una respuesta que comienza con el asesoramiento técnico y la selección de equipamiento, y continúa con su instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento.

“La idea es ser protagonistas y esta alianza nos permite eso, darle al cliente una solución integral, desde que llega la consulta hasta que montamos el instrumento y lo dejamos en servicio”, explicaron durante la entrevista.

Esta integración representa una ventaja en un mercado que demanda cada vez mayor capacidad de respuesta, acompañamiento técnico y soluciones adaptadas a los requerimientos de la industria.

La participación en la AOG Patagonia también dejó un balance muy positivo. Se trató de la tercera presencia de las empresas en una exposición Oil & Gas y, según destacaron, la convocatoria superó ampliamente las previsiones.

“Sabíamos que iba a haber mucha cantidad de visitantes, pero superó todas las expectativas”, señalaron. Además, remarcaron el clima de entusiasmo y las oportunidades de vinculación que se generaron durante las jornadas.

Una escuela de capacitación que ya formó a más de 200 trabajadores

Más allá de su propuesta comercial y de servicios, uno de los aspectos más destacados del crecimiento empresarial es la apuesta por la formación de recursos humanos propios.

Alejandro Fischer explicó que, frente a las dificultades para encontrar personal especializado, decidieron desarrollar una escuela de capacitación destinada a preparar trabajadores para las necesidades concretas de la actividad.

La iniciativa, que inicialmente generó dudas por su dimensión y sus objetivos, terminó convirtiéndose en una herramienta fundamental para el desarrollo de la compañía.

“Hoy ya llevamos más de 200 chicos capacitados que están trabajando con nosotros. Actualmente somos 270 empleados y el 95% fue formado en nuestra escuela de capacitación”, destacó Fischer.

El programa permite que jóvenes que, en muchos casos, acaban de finalizar sus estudios secundarios puedan incorporarse al mundo laboral, adquirir conocimientos técnicos y desarrollar una carrera dentro de la organización.

El empresario también destacó que buena parte de quienes hoy ocupan puestos de supervisión y desempeñan tareas especializadas surgieron de ese proceso de formación interna.

“Hoy todos los supervisores y la mano de obra nuestra fueron generados por nosotros y llevan la cultura de la empresa. Para nosotros es un orgullo”, expresó.

La experiencia demuestra cómo la capacitación puede transformarse en una respuesta concreta a una de las principales necesidades del desarrollo energético regional, al mismo tiempo que genera oportunidades laborales para las nuevas generaciones.

Nuevas oportunidades laborales y expectativas por el crecimiento de Vaca Muerta

Durante la exposición, Fischer y Grupo Insys también aprovecharon su presencia para establecer contactos con potenciales trabajadores y recibir currículums de jóvenes interesados en incorporarse a la actividad.

Los representantes coincidieron en que la falta de mano de obra calificada constituye uno de los desafíos más importantes que enfrenta actualmente la industria, especialmente ante la velocidad con la que avanzan los proyectos productivos.

En ese escenario, la formación de personal, la incorporación de tecnología y la capacidad de ofrecer servicios especializados aparecen como factores fundamentales para acompañar el crecimiento.

Con una participación que superó sus expectativas, ambas empresas cerraron su paso por la AOG Patagonia 2026 con una mirada optimista sobre el futuro.

El desafío, coincidieron, será estar a la altura de las nuevas oportunidades que presenta la industria energética, sostener el crecimiento y continuar apostando a la capacitación como una herramienta para generar empleo y fortalecer el desarrollo regional.