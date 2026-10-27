Un juez de la causa planes sociales, a un paso de saltar al Tribunal Federal de Neuquén

Juan Manuel Kees, uno de los jueces que intervino en la causa planes sociales, quedó mas cerca de cambiar de jurisdicción. El Gobierno nacional convocó a una audiencia pública para avanzar con la designación del magistrado, que actualmente trabaja en la Justicia provincial, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén.

La solicitud fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de hoy y confirma el orden de mérito establecido por uno de los concursos destinados a ocupar las vacantes del tribunal encargado de llevar adelante los juicios por delitos federales.

Kees había quedado primero en la compulsa que se realizó a fines de 2024. Junto a él también se impuso para otro de los puestos del organismo el exdefensor público Pablo Matkovic, quien asumió en junio pasado.

Según consta en el mensaje del gobierno de Javier Milei la audiencia donde se tratará el nombramiento se celebrará el próximo miércoles 18 de noviembre a las 10. Será en el Salón Azul del Senado, sobre la avenida Yrigoyen al 1849 de la ciudad de Buenos Aires.

El escrito también establece que las preguntas y observaciones respecto de las calidades y méritos del aspirante podrán presentarse del 3 al 9 de noviembre, en sintonía con el reglamento de la Cámara Alta.

Quién es Juan Manuel Kees

El magistrado cuenta con un extenso recorrido profesional y fue el encargado, entre otras cosas, de presidir el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia en el juicio por la estafa con planes sociales de Neuquén, considerado el proceso de estas características más extenso de la historia provincial.

Junto a él el tribunal de juicio también estuvo integrado por los jueces Luciano Hermosilla y Juan Guaita

En el concurso el juez neuquino fue el mejor ubicado en la primera terna con un puntaje de 151,15. En segundo y tercer lugar se ubicaron la fiscal bonaerense Verónica Pérez (141,5) y el fiscal federal interino de Roca Martín Zanona (140,15).

De acuerdo a su CV, Kees tiene 52 años, estudió en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) donde se recibió en el año 2000 e inició su carrera como juez penal de la Primera Circunscripción de Neuquén a fines de 2023 después de ocupar diversos cargos en la órbita federal y ejercer la profesión de forma particular.

Además de su intervención en el juicio por el manejo irregular de la ayuda social, el magistrado también adquirió notoriedad por haber prohibido el ingreso de presos en las cárceles de la provincia, ante la falta de espacio en las unidades penitenciarias.

Las vacantes en la Justicia Federal de Neuquén

Hasta la asunción de Matkovic el TOF tenía un único juez, Alejandro Cabral. En el caso del exdefensor, la semana pasada se conoció en el Boletín Oficial de la Nación el lanzamiento de una convocatoria para ocupar su puesto en el Ministerio Público de la Defensa.

La Justicia Federal también tiene otras vacantes por llenar. Una de ellas es la de la jueza con competencia electoral, Carolina Pandolfi, que presentó su renuncia para adherirse a la jubilación. Su cargo cobra especial relevancia de cara a la campaña política que iniciará próximamente para los comicios del 2027.

Luego de la audiencia en el Senado, en la que se evaluarán los antecedentes y las observaciones, el pliego deberá conseguir dictamen en la comisión de Acuerdos, obtener acuerdo como para ingresar en el orden del día y finalmente votarse en una sesión, siendo el último paso su designación formal a través de un decreto del Poder Ejecutivo.