Más líder mundial que figura religiosa: cómo perciben los argentinos la llegada del papa León XIV

El 8 de noviembre llega el papa León XIV al país, tras el suspenso que generó su salud. «Argentina, allá vamos», comunicó a sus fieles durante una audiencia pública. ¿Qué opina la población sobre su visita? «Las personas ven al papa no tanto como el líder de una religión, sino más bien como una figura pública que se ocupa de varios temas», remarcó el investigador del Observatorio de las Creencias en Argentina (CBC-UBA), Damián Setton.

De acuerdo a la última encuesta que elaboraron desde el observatorio, los ciudadanos pretenden que el sumo pontífice aborde temas como la pobreza (43,2%) y la paz internacional (20,6%). La inteligencia artificial (IA), la transparencia dentro de la iglesia católica y los abusos sexuales aparecen como temas que quedan relegados ante la coyuntura actual.

La expectativa sobre la visita varía según la edad, el género y el lugar de residencia. Mientras casi la mitad de los argentinos lo considera importante, la otra mitad le atribuye poca o ninguna relevancia.

La pobreza y la paz: qué esperan los argentinos del Papa León XIV

El Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, del Observatorio de la UBA, muestra que el 49,3% considera algo o muy importante la llegada del papa, frente al 50,7% que la juzga poco o nada importante. Entre las personas de 50 años o más, la valoración positiva alcanza el 58,3%. En los jóvenes de 16 a 29 años baja al 39,8%. También es mayor entre las mujeres: el 53,7%, frente al 44,5% de los varones.

La distancia más amplia aparece en el mapa. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), solo el 35,5% considera importante la visita del pontífice, mientras que en el resto del país la proporción asciende al 56,2%. Son 20,7 puntos de diferencia. El contraste también se refleja en la expectativa de un acercamiento religioso o espiritual: alcanza al 22,1% en el AMBA y al 42,1% fuera de esa región.

Sobre los temas que debería priorizar León XIV, la pobreza concentra el 43,2% de las respuestas y la paz internacional, el 20,6%. Ambas reúnen el 63,8% de las menciones.

«La gente está pasando un muy mal momento económico, es lógico que pretendan que el papa se ocupe de la pobreza», sostuvo Setton. La demanda es mayor entre los residentes del AMBA, donde alcanza el 50,9%, y entre los jóvenes, con el 49,2%.

La preocupación por la paz, en cambio, tiene más peso entre los adultos: la menciona el 24,8% de las personas de 30 a 49 años y el 23,6% de quienes tienen 50 años o más, frente al 12% de los jóvenes.

«Ahí sí es un dato llamativo porque no tenemos conflictos bélicos en Argentina. Sin embargo, hay algo de la paz internacional que, incluso a nosotros que no estamos en un conflicto en este momento, nos interpela», analizó el investigador.

Para Setton, esa inquietud podría deberse al temor de que Argentina se involucre en un disputa internacional. Además, la circulación de información en las redes sociales sobre las guerras en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania contribuye a que el tema forme parte de la conversación.

El papa León XIV hará en Uruguay su primer escala de su gira internacional en noviembre. (Foto: Gentileza Vatican News).

El Papa León XIV, una figura pública más allá de la religión

«La gente no ve al papa como el líder de la iglesia o alguien que debería circunscribir sus prácticas a lo que ocurre en la institución religiosa, sino como un líder mundial«, enfatizó Setton. Señaló que esa expectativa responde al lugar que construye el propio pontífice: «Él mismo se presenta como una figura con capacidad de intervenir en esos temas».

Los jóvenes expresan esa distancia entre la demanda social y la experiencia religiosa. Aunque casi la mitad prioriza la pobreza, solo el 27,6% cree que la visita podría acercarlo mucho o bastante a la religión o la espiritualidad. Setton vinculó esa preocupación económica de la juventud con una etapa decisiva: «Es el momento donde empezás a pensar en irte a vivir solo, en tener tu laburo, en ver qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida».

El especialista remitió a la tradición social de la iglesia y, en particular, a «Rerum novarum», la encíclica de León XIII sobre la cuestión obrera. Según su lectura, León XIV recupera ese antecedente para pensar los problemas contemporáneos. Asuntos como el trabajo, la distribución de la riqueza, las migraciones o la paz forman parte de la agenda del pontífice y no constituyen una intervención ajena a su función religiosa.

Setton explicó que aquella encíclica abordó el conflicto entre el capital y el trabajo en un contexto marcado por la industrialización, la fuerza del movimiento obrero y la pobreza de los trabajadores. Señaló que su propuesta apuntaba a una conciliación bajo una ética cristiana: cuestionaba el socialismo y la lucha de clases, pero también la avaricia de los capitalistas. La intervención social de la iglesia aparecía así como una respuesta a los problemas de su época, desde el mensaje del Evangelio.

En la interpretación del investigador, León XIV retoma esa tradición y la adapta a la coyuntura actual. Los cambios tecnológicos, la desigualdad y los conflictos internacionales actualizan la pregunta por el papel de la iglesia frente a las transformaciones sociales. «Entonces, lo que ve la gente, en un punto, es lo que el mismo papa está mostrando de sí mismo», enfatizó Setton.

Expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina. (Gentileza).

Qué dijo la encuesta sobre la Inteligencia Artificial, la transparencia y los abusos sexuales

La inteligencia artificial reúne apenas el 2% de las respuestas sobre los temas que debería priorizar durante su visita al país. Pese a que podría considerarse una discusión actual, el dato muestra que no se traduce necesariamente en una demanda hacia la intervención papal.

Por otro lado, la transparencia dentro de la iglesia concentra el 9,7% de las menciones y los abusos sexuales el 4,2%.

En la mirada de Setton, las expectativas sobre el papa permiten identificar las preocupaciones que atraviesan a la sociedad argentina. La pobreza y la paz internacional concentran las demandas, por encima de los asuntos internos de la iglesia y los debates tecnológicos.

Ese vínculo entre las necesidades cotidianas y las instituciones religiosas ya apareció en un relevamiento previo del Observatorio. «El 35,5% de la población acudió a templos o iglesias en busca de ayuda durante el último año», recordó Setton. Así, para un amplio sector de la población del país, la llegada del papa a la Argentina puede representar un refugio espiritual frente a la incertidumbre económica.

Cómo se realizó la encuesta sobre la visita del Papa en Argentina

Damián Setton es profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) e integrante del Observatorio de las Creencias en Argentina, del Ciclo Básico Común de la UBA (CBC-UBA).



Detalló que la metodología empleada responde a una encuesta de carácter presencial y probabilístico. El estudio abarcó diversos barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del resto del país, incluyendo tanto sectores vulnerables como de clase media.



Mediante una selección por sorteo en los hogares visitados, el muestreo garantizó una representación amplia y diversa en términos etarios, de nivel socioeconómico y de instrucción escolar, lo que otorga validez estadística para generalizar los resultados a nivel nacional.