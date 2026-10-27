ANSES: por qué viajar más de 90 días al exterior puede suspender la AUH y el SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fiscaliza de manera continua la residencia efectiva de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), aplicando suspensiones automáticas en las cuentas bancarias cuando los titulares o sus hijos permanecen más de 90 días corridos fuera de Argentina.

Esta disposición regulatoria, consolidada a partir de la Resolución 219/2024, acortó sensiblemente la ventana histórica de tolerancia en el cobro de asignaciones que anteriormente permitía ausentarse hasta seis meses, apoyándose en los registros de fronteras de la Dirección Nacional de Migraciones para dar de baja las transferencias mensuales, una medida que no admite el cobro retroactivo de las sumas caídas y que cobra particular relevancia para las familias con lazos comerciales o de parentesco habituales en Chile.

Cruce de datos entre ANSES y Migraciones: cómo se aplica la baja de la AUH y el SUAF por estadías en el exterior

El andamiaje informático del organismo previsional fiscaliza los movimientos fronterizos mediante un esquema automático y estricto:

El cómputo de los 90 días corridos : la normativa oficial estipula que el plazo máximo de permanencia en el extranjero se calcula de forma corrida desde el sello o registro biométrico de salida del territorio nacional, aplicándose indistintamente tanto al adulto a cargo como a cualquiera de los menores por los que se liquida la prestación.

: la normativa oficial estipula que el plazo máximo de permanencia en el extranjero se calcula de forma corrida desde el sello o registro biométrico de salida del territorio nacional, aplicándose indistintamente tanto al adulto a cargo como a cualquiera de los menores por los que se liquida la prestación. Prestaciones sociales bajo fiscalización : el control migratorio de residencia abarca a los titulares de la AUH , a los trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que cobran el SUAF , y a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) .

: el control migratorio de residencia abarca a los titulares de la , a los trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que cobran el , y a las beneficiarias de la . Compatibilidad de viajes cortos y turismo : la reglamentación no prohíbe las salidas turísticas, los tratamientos médicos breves o los viajes familiares de corta duración; las asignaciones se mantienen activas siempre que el regreso a la Argentina se efectivice antes de cumplirse el día 90 de ausencia continua.

: la reglamentación no prohíbe las salidas turísticas, los tratamientos médicos breves o los viajes familiares de corta duración; las asignaciones se mantienen activas siempre que el regreso a la Argentina se efectivice antes de cumplirse el día 90 de ausencia continua. Pérdida definitiva de los meses sin cobrar: quienes incurren en la interrupción temporal del beneficio deben considerar que los haberes no liquidados durante el período de suspensión no se abonan de manera retroactiva, perdiéndose de forma definitiva los montos mensuales correspondientes a esa ventana temporal.

Cómo reactivar la AUH y el SUAF en Mi ANSES, tras regresar a Argentina

El retorno al país no restablece el cobro de manera espontánea, requiriendo un procedimiento administrativo para validar el reingreso: