Río Negro es una de las cinco provincias del país con más empresas de impacto positivo

En Bariloche, la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (ADERN) junto a la organización Sistema B, entregaron los certificados a las diez nuevas empresas rionegrinas que fueron parte del programa de aceleración para modelos de negocio de triple impacto.

Con estas nuevas certificaciones, la provincia duplicó su cantidad de empresas sostenibles y se ubicó en el quinto puesto después de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Mendoza. En el evento, el Gobierno provincial presentó un programa de créditos y su propio certificado de triple impacto rionegrino (TIR), para organizaciones que puedan demostrar un impacto positivo en las dimensiones económica, social y ambiental.

Con la sala llena, el evento Futuros Sostenibles reunió en el Hotel Inacayal a empresarios, funcionarios del gobierno de Río Negro, integrantes de la organización Sistema B y referentes del sector empresarial. El intendente de Bariloche, Walter Cortés, participó de la apertura, junto al ministro de Desarrollo Humano de Río Negro, Juan Pablo Muena.

«Llegamos acá luego de un trabajo conjunto que venimos haciendo desde el año pasado para robustecer a las empresas rionegrinas en el triple impacto», señaló a Diario RÍO NEGRO Marina Arias, directora de Sistema B en la región sur.

La B deriva de la palabra beneficio, que hace alusión al «impacto positivo en las personas y en el planeta». En Río Negro, hay en total 20 empresas certificadas, de las cuales 9 están radicadas en Bariloche. Entre ellas, hay agencias de viaje, un estudio de abogados, una fábrica de té y otra de cosmética natural. «Cuentan con el privilegio de ya tener un contacto con la naturaleza», señaló Arias, y aseguró que «las empresas rionegrinas están preparadas para esta certificación, lo tienen más cerca que en otros casos».

Encuentro de Futuros Sostenibles en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva.

Para aplicar a la certificación B, las empresas tienen que cumplir una serie de prácticas responsables en materia social, ambiental, de transparencia y responsabilidad. «Se trata de que no solamente nos importen las ganancias sino cómo llego a ellas», explicó Arias y aclaró que la certificación «es de los más altos estándares reconocidos a nivel global».

En este sentido, Daniel González, gerente general de Jugos S.A., contó a este medio que aplicó al programa por un pedido de sus clientes, que son compañías del exterior que se dedican a la fabricación de bebidas, como Nestlé o Coca-Cola. «Son prácticas que ya veníamos llevando a cabo pero necesitábamos la certificación», explicó González, quien fue seleccionado con su empresa para el programa de Aceleración B de la provincia de Río Negro.

En materia de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, tienen un programa de reciclado para recuperar las botellas de vidrio. La separación de la basura y la contratación de mano de obra local, también suman puntos en la certificación. Jugos S.A. es una empresa de Villa Regina que produce concentrados para la exportación, además de jugos de fruta y una marca de sidra que comercializa en el mercano nacional.

«Tener certificación B es parte de la competitividad de la empresa. Es parte de una inversión y una forma de abrir mercados», afirmó la referente de Sistema B, una organización global que está en Argentina desde 2012. En el país, ya hay 360 empresas B, de las cuales 31 se encuentran en la Patagonia.

«Lo primero es medirse. Estamos acostumbrados a presentar balances económicos pero nadie sabe como medir el impacto positivo», agregó Arias y aclaró que esa primera medición se puede hacer de manera online y gratuita.

A través del programa Aceleración B, la Agencia de Desarrollo y los consultores del Sistema B trabajaron con las empresas para lograr las certificaciones. «Tenemos que preparar el ecosistema de pymes para que sean competitivas a nivel internacional», afirmó Sergio Iglesias, director ejecutivo de ADERN, y remarcó que «hoy hay 150 empresas que están haciendo medición de impacto en la Provincia», a través de Sistema B.

Encuentro de Futuros Sostenibles en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva.

Maná, un emprendimiento barilochense de cosmética natural, fue una de las empresas que aplicó al programa y logró el certificado. «Tenemos un sistema de reciclaje de envases, en el que ofrecemos el 10% de descuento a los clientes que los devuelven», explicó Lucía Varela. Una vez que juntan una cierta cantidad de envases, se los llevan a la Asociación de Recicladores de Bariloche para su tratamiento.

«Toda la basura que generamos en Maná está dividida para ser recliclada», agregó la mujer. Su mamá creo la empresa hace unos 20 años, y actualmente viven de la venta a nivel local pero también a distancia, en Buenos Aires, El Calafate y en El Bolsón. «Fue un trabajo arduo presentar toda la documentación y aggiornar las cosas que nos faltaban. Nos interesaba ver de qué manera podíamos cerrar el círculo de ese dar y recibir con el planeta», explicó Lucía.

Arias agregó que las empresas con impacto positivo «le quitan peso al Estado en cuánto a la resolución de problemáticas sociales y ambientales».

En cuanto a los costos, la certificación tiene distintas exigencias, dependiendo del tipo y tamaño de empresa. «Hay empresas que cotizan en Bolsa y hay unipersonales», explicó Arias. Los requisitos cambian, y también cambia el costo, ya que hay distintos valores según la facturación de cada compañía, pyme o monotributista.

Certificado de Triple Impacto Rionegrino

En el marco del evento, desde ADERN presentaron formalmente su propio sello de sostenibilidad, que incluye incentivos financieros para empresas de todos los rubros y tamaños. El universo es amplio: en toda la provincia, hay 9.272 pymes y sólo 20 tienen certificado B hasta el momento.

El beneficio del certificado de Triple Impacto Rionegrino (TIR), de inscripción gratuita, es una reducción en las tasas, de 5 puntos porcentuales, en cualquiera de los financiamientos de la provincia. Además, le dará preferencia en las contrataciones públicas, siempre y cuando igualen en costos y capacidad técnica a las demás empresas ofertantes.

Presentaron un certificado rionegrino de triple impacto para Pymes. Foto: Chino Leiva.

«Queremos poder medir el triple impacto en el ecosistema pyme», señaló Iglesias, y aclaró que los créditos disponibles para estas empresas «llegan hasta 35 millones de pesos, con tasa diferenciada de 17% y tienen seis meses de gracia».

El programa, abierto a todo tipo de organización, propone siete ítems relacionados al impacto positivo, de los cuales tienen que cumplir cuatro para obtener el TIR. «Partimos de la premisa de que el desarrollo si no es sostenible no es desarrollo«, remarcó el director de la Agencia de Desarrollo de Río Negro.