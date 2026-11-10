Genneia recibió un galardón por su impulso a las energías renovables y la producción regional

La escena empresarial de Cuyo vivió una de sus jornadas más destacadas cuando la Asociación de Ejecutivos de Mendoza reunió a los principales referentes del sector productivo para celebrar su tradicional gala de premiación anual.

En este marco de reconocimiento al esfuerzo corporativo, la firma Genneia se alzó con el galardón correspondiente a la categoría de energía, minería, oil y gas, imponiéndose tras competir en una terna que también integraban destacados actores del ámbito hidrocarburífero y minero de la región.

El encargado de recibir la distinción en nombre de la corporación fue Gustavo Castañino, director de Asuntos Corporativos, quien expresó su profunda satisfacción por el galardón obtenido en territorio mendocino.

Durante su intervención, el ejecutivo remarcó que la provincia ocupa un lugar estratégico y muy especial dentro de los planes de expansión de la compañía, consolidando un vínculo que no ha dejado de fortalecerse desde su llegada formal al distrito cuyano hace tres años.

La evolución de la empresa en suelo mendocino ha sido vertiginosa y se refleja en cifras concretas que superan los cuatrocientos megawatts de capacidad instalada y operativa. Este volumen se encuentra repartido estratégicamente en tres complejos de gran escala dedicados a la captación de energía solar, a los que se suman numerosas iniciativas que ya se encuentran en distintas etapas de desarrollo y planificación a futuro.

Uno de los pilares fundamentales que motivó el reconocimiento por parte de los empresarios locales fue la inminente inauguración oficial del Parque Solar San Rafael. Si bien las instalaciones ya se encuentran operativas y aportando electricidad al sistema interconectado, el evento formal sirve para coronar un proceso de inversión sostenida que busca transformar la matriz energética regional hacia fuentes más limpias y sustentables.

Al profundizar sobre los beneficios de esta tecnología, Castañino hizo hincapié en la competitividad económica que caracteriza a las fuentes renovables en el mercado actual. Según explicó el directivo, una mayor participación de energía verde en el sistema general contribuye directamente a la reducción de los costos operativos globales, un factor determinante para aliviar la carga financiera tanto de las grandes industrias como de los usuarios residenciales.

El impacto positivo de estas inversiones trasciende la simple provisión de electricidad y se proyecta de manera directa sobre el entramado productivo y la creación de empleo genuino. Como ejemplo gráfico de esta dinámica, el representante corporativo recordó la experiencia registrada en regiones vecinas, donde la puesta en marcha de infraestructura de generación y transporte eléctrico redujo drásticamente las fallas de suministro, permitiendo que las fábricas locales expandieran su capacidad productiva y contrataran más personal.

De cara al horizonte inmediato, la estrategia de la compañía mantiene un enfoque prioritario en la región de Cuyo, favorecida por condiciones naturales excepcionales para el aprovechamiento de la radiación solar. A estas ventajas geográficas se le añade el empuje de los nuevos proyectos mineros proyectados para los próximos años, los cuales demandarán un suministro eléctrico constante, eficiente y de alta calidad para sostener su crecimiento operativo.