Inversión en Santa Cruz: minera canadiense destinará US$ 345 millones al proyecto El Dorado

El gobernador Claudio Vidal encabezó el encuentro en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. Foto gentileza.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo una reunión de trabajo con directivos de Fredonia Mining Inc. para analizar los avances y las próximas etapas del proyecto aurífero El Dorado–Monserrat (EDM), una iniciativa minera que proyecta una inversión inicial de US$345,7 millones y una vida útil superior a los 17 años.

El encuentro se realizó en la Casa de Santa Cruz, en Buenos Aires, con la participación del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el CEO de la compañía, Estanislao Auriemma, y el representante del equipo técnico del proyecto, Sergio Alvarado.

Durante la reunión se evaluaron los resultados del Estudio Económico Preliminar (PEA), los avances técnicos y la hoja de ruta para continuar con el desarrollo del emprendimiento, que contempla avanzar hacia un Estudio de Prefactibilidad (PFS) y analizar su posible incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Entre los principales indicadores presentados por Fredonia Mining, el Estudio Económico Preliminar estima una inversión inicial de US$345,7 millones y un Valor Presente Neto (VPN) después de impuestos de US$1.494 millones, calculado con una tasa de descuento del 10%.

En cuanto a las perspectivas productivas, el estudio proyecta una vida útil de mina superior a los 17 años, con una producción promedio anual de aproximadamente 146.000 onzas de oro equivalente (AuEq). Durante el tercer año de explotación, el volumen podría alcanzar un pico cercano a las 193.000 onzas.

Estos indicadores constituyen la base para avanzar en los próximos estudios técnicos y económicos, que permitirán profundizar la evaluación de la viabilidad y las condiciones de desarrollo del proyecto.

Claudio Vidal impulsa una gestión enfocada en el trabajo y el desarrollo productivo de Santa Cruz.

“Queremos una minería que deje beneficios reales en Santa Cruz”, sostuvo el gobernador Claudio Vidal. Durante el encuentro, reafirmó la decisión de su gestión de promover inversiones productivas y generar nuevas oportunidades de empleo en la provincia.

“Cuando asumimos, tomamos una decisión política: salir a buscar inversiones y defender el trabajo de los santacruceños en cada mesa de negociación. Queremos una minería que crezca, pero que sobre todo deje valor agregado y beneficios reales en nuestra provincia”, sostuvo.

En esa línea, el Gobierno provincial ratificó su disposición a acompañar los proyectos de inversión que cumplan con los requisitos ambientales y normativos, promoviendo que el desarrollo de la actividad tenga impacto directo en la economía local.

Fredonia Mining valoró el encuentro y considera a Santa Cruz como un destino confiable y competitivo para las inversiones mineras internacionales. Otro de los ejes abordados fue la articulación entre la empresa y el Gobierno provincial para ampliar las oportunidades de participación de la economía santacruceña en las distintas etapas del emprendimiento.

En ese sentido, se ratificó el compromiso de promover la incorporación de proveedores locales y la contratación prioritaria de mano de obra de la provincia, de manera que las inversiones mineras puedan traducirse en actividad económica, empleo y desarrollo regional.

Desde Fredonia Mining valoraron positivamente el encuentro y la consideración de Santa Cruz como un destino confiable y competitivo para las inversiones mineras internacionales.

La iniciativa se inscribe en la estrategia provincial de promoción de inversiones productivas, con el objetivo de ampliar la actividad minera, generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer la participación de empresas y trabajadores santacruceños en los grandes proyectos de desarrollo.