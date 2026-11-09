YPF ya prepara la licitación de caños para el gasoducto de Argentina LNG

El desarrollo de Argentina LNG empieza a tomar forma con una nueva definición sobre su infraestructura de transporte. YPF se encamina a seleccionar a los proveedores de los caños que permitirán trasladar el gas de Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías, en Río Negro, para abastecer las futuras instalaciones de licuefacción.

La operación involucra una compra de aproximadamente 500.000 toneladas de tubos de acero, con un presupuesto cercano a los US$2.000 millones. La petrolera tenía previsto iniciar el proceso este lunes 9 de noviembre, aunque la apertura podría correrse algunos días por cuestiones operativas. La adjudicación deberá contar con el aval del comité de dirección de Argentina LNG, conformado por YPF, ENI y XRG.

La infraestructura estará compuesta por dos líneas que compartirán un recorrido de 527 kilómetros. El punto de partida será Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, y el destino, Sierra Grande, en Río Negro. Aunque avanzarán en paralelo, cada una tendrá una función diferente dentro de la cadena de exportación.

La principal será una cañería de 48 pulgadas destinada al transporte de gas natural. Sus dimensiones la convertirán en la de mayor diámetro de Sudamérica. La segunda tendrá 24 pulgadas y estará preparada para trasladar los líquidos asociados al gas que se extrae de los yacimientos.

Para abastecer dicha infraestructura, YPF convocará a fabricantes de distintos mercados. Entre las firmas que aparecen como posibles participantes se encuentran la india Welspun, la francesa Vallourec, la japonesa JFE Steel y la estadounidense U.S. Steel, además de compañías de China y otros países asiáticos.

La selección se realizará mediante una modalidad que la petrolera ya utilizó para contratar la construcción de los ductos: una subasta inversa. En lugar de elevar sus propuestas, los fabricantes deberán aceptar valores que irán disminuyendo desde un precio máximo inicial. La competencia se desarrollará por tramos, a través de una plataforma digital y con la supervisión de representantes de YPF y un escribano.

El volumen de acero requerido equivale a más del triple del que se utilizó para construir el gasoducto Perito Moreno, anteriormente denominado Néstor Kirchner, que demandó unas 150.000 toneladas. Foto gentileza.

Las empresas no tendrán acceso a la identidad de sus competidores ni conocerán cuándo deciden retirarse. Quien sostenga su participación hasta el último precio propuesto quedará como oferente preferido para el tramo correspondiente. De todas maneras, la adjudicación deberá contar con el aval del comité de dirección de Argentina LNG, conformado por YPF, ENI y XRG.

La contratación de los materiales se produce mientras los socios preparan otra decisión determinante: confirmar la inversión definitiva del proyecto. La firma de la decisión final de inversión (FID) está prevista para el 30 de noviembre en la Torre de YPF, en Buenos Aires. Inicialmente, Horacio Marín había anticipado que el encuentro se realizaría el 26, pero el cronograma se modificó por la agenda de Sultan Al Jaber, CEO de Adnoc y presidente ejecutivo de XRG.

En Río Negro, el calendario también contempla una instancia ambiental. El 16 de noviembre está convocada una audiencia pública en Sierra Grande, vinculada con el desarrollo de los gasoductos.

La construcción de ambos tendidos ya fue asignada a un consorcio integrado por Pumpco, filial de la estadounidense MasTec; Bonatti, de Italia, y Contreras Hermanos, de Argentina. El contrato supera los US$1.000 millones y su ejecución depende de que se concrete la decisión final de inversión.

La capacidad conjunta de producción prevista tanto para la plataforma terrestre del proyecto como para la marítima será de ambas será de 12 millones de toneladas de GNL anuales. Argentina LNG proyecta comenzar a operar en 2031, con una inversión inicial estimada en US$29.000millones y un desembolso acumulado que podría alcanzar losUS$ 51.000 millones durante toda la vida del desarrollo.

Para avanzar con esa primera etapa, YPF, ENI y XRG solicitaron la incorporación del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En paralelo, trabajan sobre distintas alternativas de financiamiento. Una de ellas es una propuesta indicativa del Exim Bank de Estados Unidos por hasta US$6.000 millones. También aparecen agencias de crédito a la exportación de otros países participantes, entre ellas la italiana SACE.

La apuesta económica detrás de la iniciativa está vinculada con la posibilidad de ampliar las ventas externas de gas argentino. De acuerdo con las estimaciones de YPF, cuando el proyecto alcance su funcionamiento pleno podría generar exportaciones por unos US$10.000 millones al año. Para llegar a ese objetivo, la construcción de los dos gasoductos será una de las piezas centrales del recorrido.