GeoPark ya opera en Vaca Muerta: cuáles son los bloques que adquirió en Neuquén

Esta semana el Gobierno de Neuquén autorizó la concesión de explotación hidrocarburífera no convencional (Cench) en Vaca Muerta a GeoPark. La firma confirmó este jueves que ya firmó las escrituras que formalizaron el traspaso con Pluspetrol y cerró la operación con un pago de 115 millones de dólares.

Tras conseguir todas las aprobaciones gubernamentales y regulatorias mediante dos decretos, la compañía cerró la adquisición de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.

“Este cierre representa un hito clave para GeoPark, ya que nos convertimos oficialmente en operadores en Vaca Muerta«, señaló Felipe Bayon, Chief Executive Officer de GeoPark, y agregó: «Nuestros equipos ya están en terreno, listos para cumplir nuestros compromisos y desarrollar estos activos con la excelencia operativa y financiera».

Foto: Gentileza.

Junto con Pluspetrol firmaron las escrituras públicas que formalizan el traspaso de las concesiones que incluyeron un pago por un monto total de 115 millones de dólares por el 100% de la participación.

En este sentido, desde la firma con sede en Colombia informaron que, conforme a los términos y condiciones del acuerdo, transfirieron un 5% de su participación en el bloque Puesto Silva Oeste a Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (“GyP”).

Cómo es el plan piloto de GeoPark en Vaca Muerta

Con los plazos desde cero, el plan piloto del área se fijó en tres años con un compromiso de inversión de 14,5 millones de dólares para la realización de un pozo horizontal con una rama de 2.500 metros y 42 etapas de fractura, es decir, dentro del estándar de Vaca Muerta.

Además se marcó que, si ese pozo da buenos resultados o mejores de los esperados durante un plazo de estudio de 8 meses, GeoPark se comprometió a realizar otros 2 pozos horizontales en el plazo de 3 años que finaliza en 2028.

A su vez, GeoPark comprometió la realización de una Central de Producción (CPF) que desde la firma comentaron que tendría capacidad para tratar 20.000 barriles por día.

Mientras que también se comprometió la evaluación de los pozos preexistentes, incluyendo en eso el abandono seguro de los que así lo requieran, una gestión costosa que muchas firmas evitan. De acuerdo a los datos de Nación, el área tiene 10 pozos perforados, de los cuales 7 permanecían inactivos en agosto pasado.