GeoPark invertirá 14,5 millones de dólares en el plan piloto de su nueva área de Vaca Muerta

GeoPark invertirá 14,5 millones de dólares en el plan piloto de una de sus áreas de Vaca Muerta.

El gobierno neuquino publicó hoy la Resolución 1270/25 por medio de la cual autorizó la concesión de explotación hidrocarburífera no convencional (Cench) del área Puesto Silva Oeste a la firma GeoPark que acaba de regresar al país para operar este bloque y el lindero de Loma Jarillosa Este, ambos sobre Vaca Muerta, y que en el primer caso implica una inversión en el plan piloto de 14,5 millones de dólares.

Si bien el acto de la entrega formal de las concesiones se dio el pasado 25 de septiembre, los decretos se hicieron esperar. El primero aprobó la cesión de Pluspetrol a GeoPark del 100% del área Loma Jarillosa Este, en la cual la firma con sede en Colombia deberá continuar el acuerdo que la operadora nacional ya tenía.

Hoy se publicó el segundo decreto en el Boletín Oficial de Neuquén que es el más destacado, pues se trata de una nueva Cench, dado que previamente el gobierno de Rolando Figueroa caducó la concesión hacia Vaca Muerta que tenía Pluspetrol sobre el bloque.

En detalle, esta caducidad que por primera vez se dió en los doce años de actividad en Vaca Muerta, apuntó más que a razones de incumplimiento a ser la vía para poder incorporar modificaciones en los términos de la concesión ya dada.

La participación de GyP

Es así, que el decreto 1270/25 marca entre los puntos centrales el ingreso de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la petrolera del Estado neuquino, con una participación del 5% de los ingresos que genere el bloque durante los 35 años de su concesión.

En concreto, el decreto fija «las partes acordaron como condición para el otorgamiento de la CENCH Puesto Silva Oeste – FmVM y la Autorización de Transporte de Gas Natural entre Puesto Silva Oeste y el gasoducto NEUBA II, que GeoPark ceda a GyP, un porcentaje de participación en los derechos económicos derivados de la mencionada Concesión, sin que dicha cesión importe la cesión de un porcentaje de participación en la titularidad de la Concesión. En consecuencia, dichas empresas han celebrado un contrato de cesión de derechos económicos, en virtud del cual el primero cede onerosamente a la segunda una participación del cinco por ciento (5%) en los derechos económicos derivados de la Concesión».

Este es un cambio en la forma habitual en la que GyP se ha asociado a otras empresas, bajo el sistema de acarreo o carry, ya que en este caso no se detalla cómo será el pago oneroso mencionado por su participación en las ganancias.

El plan piloto del bloque

Con los plazos desde cero, el plan piloto del área se fijó en tres años con un compromiso de inversión de 14,5 millones de dólares para la realización de un pozo horizontal con una rama de 2.500 metros y 42 etapas de fractura, es decir, dentro del estándar de Vaca Muerta.

Además se marcó que, si ese pozo da buenos resultados o mejores de los esperados durante un plazo de estudio de 8 meses, GeoPark se comprometió a realizar otros 2 pozos horizontales en el plazo de 3 años que finaliza en 2028.

A su vez, GeoPark comprometió la realización de una Central de Producción (CPF) que desde la firma comentaron que tendría capacidad para tratar 20.000 barriles por día.

Mientras que también se comprometió la evaluación de los pozos preexistentes, incluyendo en eso el abandono seguro de los que así lo requieran, una gestión costosa que muchas firmas evitan. De acuerdo a los datos de Nación, el área tiene 10 pozos perforados, de los cuales 7 permanecían inactivos en agosto pasado.