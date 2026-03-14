Gira por EE.UU: Neuquén lanza licitación de áreas en Vaca Muerta por el interés de Continental, la petrolera del Rey del fracking

Neuquén trajo muy buenos anuncios de la gira por Estados Unidos, con más inversiones de Chevron y la búsqueda de nuevas áreas de Continental.

La provincia de Neuquén, con el gobernador Rolando Figueroa a la cabeza, realizó una misión intensiva a Estados Unidos, con una agenda propia mucho más allá de la Argentina Week que lideró Nación. En una entrevista exclusiva con EnergíaON, el ministro de Energía neuquino, Gustavo Medele, reveló alguna de las grandes noticias que recogieron y que van desde el compromiso de Chevron de duplicar su producción en Vaca Muerta, al pedido de Continental Resources de acceder a unas tres áreas más, para lo que ya se prepara una licitación.

«La verdad es que todo salió muy bien, muy ordenado. Tuvimos muchas reuniones con distintos tipos de empresas, algunas con avances concretos y otras que seguiremos ahora en forma virtual, pero lo más destacado es el interés que tienen las empresas que son del fracking de Estados Unidos por venir a Vaca Muerta, eso es algo notable», contó Medele desde la sala de espera del aeropuerto Kennedy de Nueva York.

Uno de los hito de la gira vino de la mano de una de las grandes petroleras norteamericanas que ya tiene presencia en Vaca Muerta, que es Continental Resources. En este caso, el encuentro de Figueroa y Medele fue con su presidente y dueño, Harold Hamm, un peso tan pesado en el shale de los Estados Unidos que es conocido como «el Rey del fracking».

«Con Continental Resources tuvimos una reunión uno a uno con el dueño, Harold Hamm, muy positiva porque nos planteó que para el tamaño de compañía que quieren no es suficiente acreage (superficie) con las áreas que adquirieron. Nos dijo que al menos necesitan el doble o más de áreas, y que ya están viendo opciones», reveló Medele.

Harold Hamm, el dueño de Continental Resources, reveló que quiere sumar más áreas en Vaca Muerta.

Continental es la última empresa de gran tamaño en ingresar a Vaca Muerta el año pasado, y según precisó Medele apuntan a sumar dos o tres concesiones más. «Vimos opciones, porque GyP (la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén) tiene áreas pero en sectores sin vías de evacuación y lo que nos dijeron es que ellos podrían incentivar a que se construyan», señaló Medele.

Ante esto, el gobierno neuquino ya comenzó a trabajar en una licitación de nuevas áreas en Vaca Muerta en sociedad con GyP que se apunta a lanzar a mitad de año y que comprenderán unos 15 bloques que hoy no estaban en oferta por encontrarse en zonas sin redes, ubicadas entre la zona de Auca Mahuida y Rincón de los Sauces.

«La Ley Bases marca que ahora se debe hacer una licitación para poder entregar una concesión, así que eso haremos», marcó Medele.

Chevron planea duplicar su producción en Vaca Muerta

El segundo hito de la gira neuquina fue el encuentro que Figueroa y Medele mantuvieron con el vicepresidente global de Chevron, Mark Nelson. «Fue una reunión muy extensa y con avance concretos. Nos confirmó que planean duplicar su producción en Vaca Muerta para el 2030, ya lo dijeron oficialmente», contó Medele.

Y sumó que «uno de sus objetivos es elevar la actividad en El Trapial Este (el bloque que Chevron opera por su cuenta en Vaca Muerta) y también quieren trabajar más en capacitación, formación e infraestructura».

El vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, aseguró que buscan duplicar su producción de petróleo en Vaca Muerta para el 2030.

Medele señaló que «Chevron ya participa en las Becas Gregorio Álvarez, el Instituto Vaca Muerta y el plan de rutas, pero podrían participar en más proyectos de infraestructura propios, como rutas» y contó que se abordaron incluso algunas rutas de la zona norte de la provincia durante el encuentro.

Chevron tiene actualmente una producción propia en Vaca Muerta que supera los 73.000 barriles por día, dado que además de su propio bloque son socios al 50% de YPF en Loma Campana, con lo cual el plan de duplicación de la producción los llevaría, al menos, a los 150.000 barriles por día, un volumen que hoy solo tiene YPF.

Medele destacó que «tanto Chevron como Continental Resources se llevaron también la visión que tiene Nación de país, porque es algo que les interesa y en este punto fue muy buena la articulación con el ministro de Economía -de la Nación, Luis Caputo- y los demás gobernadores, porque se dio un mensaje claro de cómo piensa Nación y los gobernadores en la línea de hacer negocios».

El interés de las empresas de Permian por Vaca Muerta

Pero además de estas grandes empresas que ya tienen presencia en Vaca Muerta, Medele mantuvo encuentros con petroleras independientes de Estados Unidos, especializadas en el fracking y también con empresas de servicios que no tiene hoy presencia fuera de cuencas como Permian.

«Tuve muchas reuniones con operadoras pequeñas que crecieron en Permian y no tienen experiencia en el exterior pero les interesa Vaca Muerta, así que fueron reuniones en las que preguntaron mucho sobre cómo es la permisología y todos los trámites en Argentina y ante Neuquén», detalló.

Además, hubo otro tipo de firmas con las que se dialogó, que son empresas de servicios especiales que tampoco tienen presencia en Argentina pero que podrían encontrar un nicho dónde desembarcar al brindar servicios específicos y por ende más baratos.

El ministro Medele destacó como muy positivo el balance de la gira neuquina por Estados Unidos.

«Son empresas que hacen trabajos puntuales, como solo perforación direccional o solo abandono de pozos, que en Neuquén no hay porque las empresas grandes como SLB hacen varios servicios a la vez. Pero en algunos casos que vimos podrían brindar un servicio puntual como el abandono de pozos con un menor costo porque usan equipos más chicos», señaló Medele.

Con estas empresas los contactos no terminaron en Estados Unidos, dado que el ministro neuquino explicó que «una o dos empresas dijeron que irían a ver Neuquén, y con otras vamos a continuar las reuniones pero virtuales«.

El pedido de un RIGI permanente

Un punto que fue trasversal a muchas de las reuniones, en especial con las grandes petroleras, fue el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la necesidad de que no solo sea extendido, sino mantenido en el tiempo como una política estable.

«Lo que nos dijeron las empresas es que el RIGI tendría que ser la forma de trabajo habitual en Argentina, porque países como Brasil o Colombia tienen precisamente este tipo de políticas de eliminación de tasas y cargas para el sector», indicó Medele.

El ministro de Energía neuquino remarcó que «es algo clave porque lo que nos explicaron las operadoras es que el plazo que da el RIGI es una ventana muy corta para las empresas que no están en Argentina, porque no da el tiempo para que lleguen, estudien la zona y presenten un plan, es como que como está hoy es para empresas que ya tenían un plan armado, con lo que se quedan afuera».

Y detalló que «el mismo Caputo mencionó que tienen la idea de que el RIGI no sea solo por un tiempo, y eso sería muy bueno». Un tema no menor si se tiene en cuenta que el shale en Estados Unidos está entrando en la fase de campos maduros y por eso las empresas miran con más interés a Vaca Muerta.