«Vaca Muerta es necesaria, pero no suficiente»: así fue el cierre de Rolando Figueroa desde Nueva York

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, finalizó el jueves su participación en la Argentina Week en Nueva York y pidió políticas estables para atraer inversiones a largo plazo en la provincia y el país.

«Vaca Muerta es condición necesaria, pero no suficiente», dijo el mandatario, quien planteó que también deben existir el interés de las empresas para generar un proyecto económico y políticas de Estado que brinden «seguridad a los inversores y posibilidades de inversión a largo plazo».

«Estamos acá fundamentalmente porque creemos en una Argentina productiva, porque vamos a colaborar en todo para que la Argentina se ponga de pie», afirmó Figueroa ayer al participar de un panel de gobernadores como parte de la agenda en Estados Unidos.

«Más allá de cualquier discusión política que pueda llegar a existir, todos estamos muy de acuerdo en que la Argentina debe salir adelante y vamos a hacer todo para que sea así», agregó.

Figueroa compartió la actividad con los gobernadores de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Salta y Corrientes. También participaron del evento el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

El mandatario neuquino formó parte de un panel dedicado a la energía, el desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura de exportación de gas natural licuado (GNL) y las energías renovables. El presidente de YPF abrió la exposición y luego lo hicieron los gobernadores.

Figueroa advirtió que «Vaca Muerta es una condición necesaria, pero no suficiente» e insistió, como ya viene planteando en sus últimos discursos públicos, con que «es solo una roca que está en muchos otros lugares de la Argentina y también del mundo».

«Buenas políticas de Estado»

Dijo que la atracción de inversiones a largo plazo «se hace a través de buenas políticas de Estado que se pueden configurar entre los Estados nacionales y los provinciales».

Aseguró que el Estado neuquino «contribuye mucho a la sustentabilidad social» y el cuidado ambiental, y vaticinó que ahora se avecina «una nueva etapa» a partir de la exportación por puertos de Río Negro de la producción que sale de Vaca Muerta. «Es fundamental para esto poder generar una macroeconomía estable», indicó.

«Sin medidas acertadas de política monetaria, fiscal y de comercio exterior no se puede trabajar. En la Argentina en los últimos tiempos se han dado muestras claras de ello», manifestó Figueroa y destacó la importancia del RIGI para la llegada de inversiones «en el corto plazo».

«En el mediano plazo tenemos ya que invertir y configurar todo para que la Argentina pueda despegar de la mano del GNL. Y en el largo plazo, tenemos que generar esa confianza que permita al inversor tener una mirada mucho más allá», agregó.

Figueroa viajó el fin de semana pasado para participar en Nueva York de la Argentina Week junto a la comitiva que encabezó el presidente Javier Milei, aunque mantuvo algunas reuniones particulares con inversores de Vaca Muerta, como parte de la “agenda propia” que llevó Neuquén.

El lunes estará de vuelta en la capital provincial para un acto a la mañana con el intendente Mariano Gaido y la inauguración oficial del Instituto Vaca Muerta, al mediodía.