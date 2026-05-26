Cambio estructural en Tango Energy: los fundadores de Aconcagua Energía sellan su salida definitiva de la compañía

En simultáneo, la compañía aceptó las renuncias del director titular, Diego Martin Salaverri, y del director suplente, Santiago García Mirra. Foto: gentileza.

Los fundadores de Aconcagua Energía, Javier Agustín Basso y Diego Sebastián Trabucco, oficializaron su salida de Tango Energy Argentina SA, después de transferir el 7% del capital social y de los votos a Tango Energy SAU, accionista controlante de la sociedad.

El porcentaje equivale a la totalidad de la tenencia accionaria que tenían ambos empresarios en la compañía. La excepción son dos acciones adquiridas por el director y CEO de la sociedad, Pablo Aníbal Iuliano.

La operación fue anunciada a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) e implica una importante reestructuración en su composición accionaria y en su mesa directiva, según el comunicado emitido por la misma Tango Energy Argentina en cumplimiento de la Ley de Mercado de Capitales.

Como consecuencia directa de esta salida, la Asamblea de Accionistas de la compañía aceptó las renuncias del director titular, Diego Martin Salaverri, y del director suplente, Santiago García Mirra, quienes habían sido designados por los accionistas salientes Basso y Trabucco.

En su lugar, se designaron como sus reemplazantes a Andrés Ponce, en el cargo director titular, y Mariana Urquiola, como directora suplente.

Cambio de época para la petrolera

En septiembre del 2025, Aconcagua Energía pasó a llamarse formalmente Tango Energy, tras una reestructuración que implicaba un cambio de etapa, en búsqueda de dejar atrás el default que había sido declarado por la petrolera en abril de ese mismo año.

El relanzamiento llegó de la mano de Vista y Trafigura, que participaron en el salvataje tras adquirir el 93% del capital accionario y realizar una inyección de 36 millones de dólares. En ese contexto fue que se asignó al frente de la nueva gestión a Pablo Iuliano, ex CEO de YPF.

La sede central de la firma se estableció en Cipolletti, marcando un gesto político hacia la provincia de Río Negro, donde se concentran la mayoría de los activos de la ex Aconcagua. De esta manera, la empresa apuntó al objetivo de optimizar sus activos y hacer crecer su presencia en Vaca Muerta.