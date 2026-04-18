Energía que exporta futuro: llega la 13° Jornada de Energía de Diario RÍO NEGRO

El Diario RÍO NEGRO volverá a reunir a los principales protagonistas de la industria hidrocarburífera en una nueva edición del encuentro más relevante del sector que este año incorporará por primera vez una ronda de negocios. Bajo el lema “Energía que exporta futuro”, la 13° Jornada de Energía ya tiene fecha confirmada para el próximo 20 de mayo y se desarrollará en la ciudad de Neuquén, en el corazón de la principal región productiva del país.

Con Vaca Muerta como eje central, el encuentro pondrá el foco en el presente y las perspectivas de una formación que en poco más de una década transformó la matriz energética argentina. Lo que comenzó como una promesa de desarrollo se consolidó como una realidad productiva que hoy impulsa gran parte del crecimiento del petróleo y el gas a nivel nacional.

En esta edición, el eje estará puesto en el papel que cumple Vaca Muerta como plataforma para la generación de divisas. La producción no convencional ya comenzó a posicionarse como una fuente estratégica de exportaciones para el país, y las proyecciones del sector anticipan que ese aporte podría multiplicarse en los próximos años con nuevos proyectos vinculados tanto al crudo como al gas natural.

La jornada se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén y contará con un formato dinámico que incluirá entrevistas mano a mano con los protagonistas de las empresas líderes, paneles de análisis de la visión gubernamental desde las provincias y los municipios involucrados, como así también desde el gobierno nacional.

Como en cada edición, el evento buscará ofrecer una mirada de primera mano sobre los desafíos y oportunidades que atraviesa la industria energética argentina.

Este año, el CEO de YPF Horacio Marín volverá a ser uno de los oradores.

Durante la jornada participarán de las charlas referentes de empresas operadoras entre las que estarán YPF, Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Phoenix Global Resources, TanGo Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, GeoPark y muchas más.

Además, desde el sector gubernamental formarán parte de los análisis los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el secretario de Coordinación de la Nación, Daniel González.

En tanto que como novedad, en estas 13° Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO por primera vez se realizará una ronda de negocios, especialmente destinada a fomentar y potenciar el desarrollo de las compañías de la región que forman parte del auge del shale.

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, YPF, la Municipalidad de Neuquén, de Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, OPS SRL, Nippon Car, Phoenix Global Resouces, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, Tecpetrol, TGN, HDI, Praxis Laboratorio, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Radio RÍO NEGRO, compañías que acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo para la región y para el país.