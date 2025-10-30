GeoPark rechaza oferta de compra por considerar que su ingreso a Vaca Muerta disparó su valor

El directorio de GeoPark Limited, la petrolera con sede central en Colombia que desembarcó el mes pasado en Vaca Muerta, confirmó hoy el rechazo definitivo a una propuesta de oferta de adquisición de la canadiense Parex Resources Inc. La decisión, tomada por unanimidad, se basa en la convicción de que la inversión y el potencial de su reciente expansión en Vaca Muerta han disparado su valor, haciéndola inalcanzable para la oferta de Parex.

La propuesta rechazada, de carácter no solicitada y no vinculante, ascendía a 9 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo. Esta oferta había sido recibida por GeoPark el pasado 4 de septiembre, es decir, días antes de que se hiciera pública la adquisición de sus nuevos bloques en la cuenca Neuquina.

Tras un exhaustivo análisis, el directorio de la petrolera concluyó que la propuesta «subvalora significativamente a GeoPark». La clave de este rechazo radica en que la oferta de Parex Resources no reconoce las vastas perspectivas de crecimiento ni la diversificación de su portafolio, elementos fortalecidos tras el ingreso a la formación de Vaca Muerta.

La adquisición de las áreas en la formación shale es considerada «transformacional» para la compañía. Este movimiento consolida a GeoPark como una empresa energética diversificada con un portafolio balanceado entre su base sólida en Colombia y la plataforma de crecimiento que ofrece Argentina.

En términos de potencial, la expansión en Vaca Muerta ya integrada al portafolio, añade unos 60 millones de barriles de recursos recuperables. Esto extiende el índice de vida de las reservas de la petrolera a una década, además de proyectar la incorporación de cerca de 20.000 barriles equivalentes de petróleo por día de nueva producción en los próximos tres años.

De hecho, el plan de GeoPark en Neuquén implica una agresiva inversión de hasta 1.000 millones de dólares en su hoja de ruta a 2030, cubriendo bloques como Puesto Silva Oeste y Loma Jarillosa. El objetivo de la compañía es duplicar su producción actual, pasando de los 28.000 boes/día a un total de 45.000 boes/día, apalancándose en la inyección de capital en el shale.

La diferencia de valoración es grande: conforme a su plan estratégico, GeoPark espera un incremento estimado en su producción del 46% y un aumento del 70% en el EBITDA ajustado hacia 2028. La propuesta de Parex, al no actualizar su oferta para reflejar este potencial probado de reservas en Vaca Muerta, queda obsoleta.

Un dato crucial es que el CEO de Parex Resources informó explícitamente a su par de GeoPark el 10 de octubre que «no tiene interés en Argentina». Esto refuerza el argumento de GeoPark de que la oferente no reconoce el valor estratégico ni financiero de los activos en el país.

Felipe Bayon, CEO de GeoPark, fue categórico al afirmar que la propuesta de Parex «subvalora significativamente» los activos de la compañía. «Aceptar la propuesta de Parex Resources en este momento privaría a nuestros accionistas de la oportunidad de materializar el valor total de su inversión».

El directorio de la petrolera reafirma su total compromiso de ejecutar su plan de crecimiento disciplinado y su confianza en que la probada capacidad de su equipo, combinando su base sólida en Colombia con la nueva plataforma en Vaca Muerta, generará un valor superior para los tenedores de acciones.