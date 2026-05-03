Horacio Marín en Houston: «No hay lugar en el mundo donde se vaya a invertir tanto como en Vaca Muerta»

El CEO de YPF, Horacio Marín, fue uno de los oradores en el encuentro Bilateral Energy Summit que organizó la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC) en donde destacó la oportunidad que representa el shale argentino, dado que remarcó que «no hay lugar en el mundo donde se vaya a invertir tanto como en Vaca Muerta en los próximos años».

Marín explicó que «en Argentina se da un circulo virtuoso en el sector de energía, no hay que especular, hay que invertir y no esperar y especular. Este es el objetivo de YPF, que Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares en 2030, pero esto es un objetivo de la industria, no alcanza solo con YPF y por eso trabajamos con la industria».

En esa línea, el titular de la petrolera de bandera explicó ante un auditorio repleto que el sector de los hidrocarburos «va a duplicar la producción de Argentina a 2031, y va a ser la industria el cebador para que vengan inversiones de largo plazo como minería. El campo es la única turbina que tenía Argentina y un avión con una sola turbina no anda, por eso vamos a hacer un avión seguro».

En el encuentro en el que participaron referentes de otras empresas y gobiernos, Marín planteó que el cambio se da «primero por el gobierno nacional: Podemos ver cómo baja el riesgo país y cómo se generó una estabilidad macroeconómica muy importante, de desregulación y hay un régimen de incentivos muy importante, sin el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) no se podía hacer el círculo virtuoso de la industria».

En este hilado de tres claves, Marín sumó que «lo segundo es Vaca Muerta, la calidad. La consultora Rystad dice que la roca de Vaca Muerta es mejor que el shale de Estados Unidos. Y lo tercero es el trabajo en colaboración para la inversión».

En este punto fue en el que destacó que como industria se ha hecho el oleoducto VMOS y se hará el GNL, por lo que enfatizó «vean la inversión: va ser de 130.000 millones de dólares, es más que una supermajor en todo el mundo».

Y remarcó que «Neuquén es el lugar más hot, como dicen en EEUU de inversiones, no hay ningún lugar en el mundo que vaya a tener este nivel de inversiones, así que los invitamos a venir».

El martes: Vaca Muerta en el mercado global

La agenda técnica tendrá su punto álgido el próximo martes 5 de mayo en el NRG Center. En la Sala 204, se llevará a cabo el panel especializado: «Argentina como un socio energético confiable: El rol de Vaca Muerta en el mercado global».

Este espacio contará con una moderación de lujo a cargo de la periodista de Diario RÍO NEGRO, Victoria Terzaghi, y servirá para debatir los avances tangibles en infraestructura de transporte y los proyectos necesarios para escalar las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y crudo.

Los expositores confirmados para este bloque técnico incluyen a: