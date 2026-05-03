Vaca Muerta desembarca en Houston: comienza la OTC con una agenda cargada para Argentina

La ciudad de Houston vuelve a convertirse en el epicentro de la industria energética global con el inicio de la Offshore Technology Conference (OTC) 2026. Este año, la presencia argentina llega con un mensaje contundente: el paso del potencial a la ejecución. La delegación, integrada por funcionarios de Neuquén y de las operadoras líderes, busca capitalizar el interés internacional por Vaca Muerta.

La actividad oficial para la comitiva nacional comienza este domingo 3 de mayo en el emblemático Petroleum Club de Houston. Bajo el título «Bilateral Energy Summit: Investment Opportunities in Argentina», se desarrolla una jornada de seis sesiones que reúne a más de 400 participantes del sector.

El evento cuenta con la apertura de Ariel Masut (presidente de ATCC) y Diego Sucalesca (PromArgentina). Uno de los momentos más esperados de la tarde es la intervención de Horacio Marín, CEO de YPF, quien presentará los avances estratégicos de la compañía de mayoría estatal en materia de eficiencia y exportación.

Asimismo, el panel dedicado al «Puente Vaca Muerta – Permian» analizará las sinergias entre las dos formaciones geológicas más importantes del mundo.

La jornada dominical culminará con las palabras de Rolando Figueroa, Gobernador de Neuquén, quien ratificará la seguridad jurídica y el potencial de crecimiento de la provincia como el motor energético de la región ante inversores tejanos y globales.

El martes: Vaca Muerta en el mercado global

La agenda técnica tendrá su punto álgido el próximo martes 5 de mayo en el NRG Center. En la Sala 204, se llevará a cabo el panel especializado: «Argentina como un socio energético confiable: El rol de Vaca Muerta en el mercado global».

Este espacio contará con una moderación de lujo a cargo de la periodista de Diario RÍO NEGRO, Victoria Terzaghi, y servirá para debatir los avances tangibles en infraestructura de transporte y los proyectos necesarios para escalar las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y crudo.

Los expositores confirmados para este bloque técnico incluyen a:

Gustavo Medele , Ministro de Energía de Neuquén.

, Ministro de Energía de Neuquén. Rolando Figueroa , Gobernador de la Provincia.

, Gobernador de la Provincia. Horacio Marín , CEO de YPF.

, CEO de YPF. Mauricio Uribe , Presidente de la Federación de Cámaras Energéticas de Neuquén.

, Presidente de la Federación de Cámaras Energéticas de Neuquén. Marcelo Gioffré, Vicepresidente de Supply Chain de Pan American Energy (PAE).

El objetivo central es demostrar que Argentina no solo posee el recurso, sino que está construyendo la confiabilidad operativa necesaria para ser un proveedor estable en un contexto global que demanda urgentemente seguridad energética y diversificación de suministros.