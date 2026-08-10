Coral Energía desembarca en Chubut con su primer proyecto híbrido: la inversión será de US$5,4 millones

La empresa Coral Energía, del Grupo Corven, anunció la firma del contrato y el acta de inicio del primer proyecto en la provincia del Chubut. El mismo se concretará mediante una inversión de US$ 5,4 millones para la construcción de la microrred eléctrica de Paso de Indios.

Según explicó la empresa, se trata de una obra de alto impacto social que garantizará el acceso a energía eléctrica estable y de calidad para una comunidad que hasta hoy depende exclusivamente de generación a base de combustibles.

Coral Energía desarrolla, construye y explota activos de generación y almacenamiento de energía, gestionando cada etapa del proceso. La compañía avanza hoy en una estrategia de expansión nacional y regional, con 250MW de potencia adjudicada y una fuerte proyección de crecimiento para los próximos años.

Con una mirada federal y foco en el desarrollo local, la empresa actualmente desarrolla proyectos en Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Córdoba y Buenos Aires, a la que hoy se suma Chubut, generando inversión, empleo e infraestructura energética de calidad.

El acto donse se anunció la firma tuvo lugar en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno de Chubut donde el Gobernador Ignacio Torres firmó el contrato y acta de inicio de obra que se instalará en la localidad de Paso de Indios.

Lo acompañaron el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Paso de Indios, Héctor Eduardo Méndez; el gerente general de la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A.U. (EPECH), Sebastián De la Vallina; los representantes de la empresa Coral Energía adjudicataria de la obra, Juan Carlos Fernández, presidente; Natalia Del Cogliano, gerenta de Relaciones Institucionales; Maximiliano Gonella, gerente de Operaciones y Desarrollo de la empresa; y los legisladores provinciales Daniel Hollmann y Luis Juncos.

Este proyecto híbrido constituye una microrred se destaca por su carácter innovador: combina una planta solar fotovoltaica (PSFV) de 3 MW, un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) de 5 MWp y un generador diésel de respaldo de 1 MVA, integrados en un esquema híbrido que optimiza la generación de energía y reduce en un 80% el consumo de combustible de los generadores diesel.

Este modelo no solo abarata significativamente el costo de la energía para la localidad, sino que disminuye la contaminación sonora que produce el actual sistema de generación, al tiempo que contribuye al ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. Así, se consolida como un caso testigo que podrá replicarse en otras comunidades de la región y del país.

“Estamos muy contentos de llegar a Chubut con un proyecto innovador y sostenible que permitirá brindar energía segura, limpia y más económica a la comunidad de Paso de Indios. Agradecemos al gobernador Ignacio Torres, al intendente Héctor Eduardo Méndez, a sus equipos y a la EPECh por la confianza y el trabajo conjunto. Esperamos que este sea el primero de muchos proyectos que contribuyan al desarrollo energético de la provincia y de sus localidades”, Juan Carlos Fernandez, Presidente de Coral Energía.