IDEA Vaca Muerta: las renovables pueden aportar para tener más exportaciones de hidrocarburos

El CEO de Genneia, Bernardo Andrews subrayó que las energías renovables «pueden aportar para disponer de saldos exportables de hidrocarburos«. El referente participó de un panel en el evento Experiencia IDEA Energía junto con vicepresidente de Vestas Latam en Vestas, Andrés Gismondi, quien aseguró que «no hay forma de transicionar sin el gas pero eso no significa que no hagamos nada ahora«.

Ambos representantes disertaron durante el panel «La infraestructura eléctrica en Argentina y la oportunidad de las energías renovables» del evento. Coincidieron en que los vientos de la Patagonia para el desarrollo de energía eólica son de alta calidad.

Andrews, quien también es presidente de la Cámara Eólica Argentina, se refirió al crecimiento de las renovables como «componentes de una matriz energética que tiene que crecer. Esto puede aportar para disponer de saldos exportables de hidrocarburos. Hasta que la industria encuentre un vector de energía renovables, es más factible que se lleve saldo de gas a través del GNL«.

Por otra parte, reiteró la necesidad de contar con una solución al limitae en el sistema de transporte. «La realidad es que los proyectos eólicos requieren escala para brindar energía eficiente. Es muy difícil conectarlos porque el sistema no da a basto». Sin embargo, «empezamos a ver señales positivas en la discusión publico privada» en torno a posibles inversiones que el sector privado puede efectuar.

En la actualidad está en marcha el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional gracias al aporte del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal junto con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de este plan, el país está cerca de alcanzar casi 5.000 kilómetros de red.

Dentro de este plan, las inversiones apuntan «a pensar en los centros de carga del sistema de consumo como Buenos Aires y otras localidades. Allí tendrías que hacer una inversión de 3.6 y 4 billones de dólares. Hay algunas que se pueden hacer con privados», explicó.

A su turno, Gismondi advirtió que «el 82% de la energía que consumimos es térmica. 1% de energía global es eólica. Ante ese escenario, más allá de los esfuerzos, es insuficiente. Siguiendo los objetivos de carbono neutralidad, «deberían instalarse aproximadamente 250 GW por año cuando ahora estamos instalando entre 50 y 60 GW«.

El referente afirmó que «no hay forma de transicionar sin el gas. Pero eso no significa que no hagamos nada ahora«. En esta línea, destacó los vientos de la Patagonia que «es tan bueno que puede compensar otras ineficiencias en el país. Tenemos viento en el continente que son altísimos que permiten electricificar más». «La transición requiere saltos, no pasitos y la tecnología está yendo a eso«, destacó.