Inauguran el Parque Industrial Vaca Muerta: un puente entre empresas proveedoras y el desarrollo energético

En total, 24 hectáreas están destinadas específicamente al desarrollo de lotes, mientras que el resto corresponde a infraestructura, circulación y servicios comunes. Foto gentileza.

Con el objetivo de acompañar el crecimiento del desarrollo energético en la formación Vaca Muerta, hoy se inaugurará el Parque Industrial Vaca Muerta, un nuevo espacio diseñado para albergar empresas proveedoras del sector hidrocarburífero. Ubicado estratégicamente sobre la Ruta Provincial 17, kilómetro 5, en la localidad de Añelo, el parque se presenta como una respuesta concreta a la creciente demanda de infraestructura logística e industrial en la región más dinámica del sector energético argentino.

El desarrollo está a cargo de ZLT, una empresa con base en Rosario especializada en el desarrollo, gestión y administración de negocios en distintos puntos del país. La iniciativa que se construye con mano de obra 100% neuquina, cuenta además con el acompañamiento de Grupo Flecha Bus, Grupo Corven, La Segunda Seguros, Andreu, MBC, Qala Desarrollos, Soldini Stock, Avalian, Grupo Beraldi y Las Taperitas, socios estratégicos que respaldan el proyecto.

Un nodo estratégico en el corazón de Vaca Muerta

La localización del parque en Añelo, considerado el principal hub operativo del desarrollo no convencional en Argentina, le otorga una posición estratégica dentro del ecosistema energético nacional. La ciudad neuquina se consolidó en los últimos años como uno de los principales nodos logísticos de Vaca Muerta, concentrando operaciones de empresas petroleras, contratistas y proveedores de servicios especializados.

En este contexto, el parque industrial -ubicado a solo 5 minutos Loma Campana- busca facilitar el posicionamiento estratégico de compañías que abastecen al sector Oil & Gas, ofreciendo infraestructura moderna, conectividad y acceso logístico directo a las principales áreas de operación.

Gino Zavanella, director de ZLT, destacó que el nuevo parque industrial fue concebido para facilitar el desembarco y la operación de empresas que participan en la cadena de valor del desarrollo no convencional.

“El parque industrial está destinado a las distintas empresas que tienen que hacer pie en Vaca Muerta y acoplarse a la cadena de valor de la industria, ya sea porque ya están trabajando y vendiéndole al desarrollo o porque quieran desembarcar. Lo que planteamos es un emprendimiento de alta calidad en materia de infraestructura de servicios para que las empresas puedan llegar y hacer el soft landing en Vaca Muerta de una manera simple, segura y con seguridad jurídica, porque cada uno de los lotes tiene escritura”, explicó.

“El Parque Industrial Vaca Muerta viene a satisfacer la creciente demanda de infraestructura en la región más estratégica del sector hidrocarburífero argentino. Con un modelo financiero sólido y un diseño escalable, el proyecto está posicionado para generar altos retornos y un impacto positivo en la economía regional”, destacaron desde la empresa desarrolladora.

Un masterplan diseñado para la industria energética

El Parque Industrial Vaca Muerta fue concebido a partir de un masterplan de 35 hectáreas, con infraestructura preparada para el desarrollo industrial y logístico que requiere el sector energético. El proyecto contempla 106 lotes industriales, con superficies que van desde 1.350 metros cuadrados hasta 27.000 metros cuadrados, ofreciendo flexibilidad para empresas de diferentes escalas.

Entre sus principales atributos se destacan:

Lotes escriturables

Infraestructura completa

Terrenos flexibles para distintos tipos de operaciones

Ubicación estratégica dentro del corredor energético

Naves industriales llave en mano

Infraestructura y servicios de estándar AAA

El parque cuenta con infraestructura industrial de alto estándar, diseñada para cubrir las necesidades operativas de las empresas vinculadas a la actividad energética.

Entre los servicios disponibles se incluyen:

Red eléctrica

Red de agua

Fibra óptica

Red de cloacas

Calles pavimentadas con asfalto

Cordón cuneta

Alumbrado público

Seguridad privada las 24 horas

Múltiples accesos al predio

Esta infraestructura busca garantizar condiciones óptimas para la operación industrial, permitiendo que las empresas puedan instalarse y comenzar a operar con rapidez.

Un espacio para potenciar la red de pymes proveedoras

Uno de los objetivos centrales del parque es fortalecer la participación de pequeñas y medianas empresas dentro de la cadena de valor de Vaca Muerta. Actualmente, más de 300 pymes participan en la actividad vinculada al desarrollo no convencional, con un promedio de más de 20 empresas proveedoras involucradas en cada proyecto energético.

Estas compañías brindan bienes y servicios esenciales para el funcionamiento de los yacimientos, incluyendo logística, mantenimiento industrial, transporte, insumos técnicos, servicios especializados y equipamiento.

La articulación entre empresas dentro de un mismo polo industrial permite reducir costos operativos, mejorar la coordinación logística y aumentar la eficiencia de la cadena productiva.

Impacto económico y generación de empleo

El desarrollo del Parque Industrial Vaca Muerta también apunta a potenciar el impacto económico regional, generando nuevas oportunidades para proveedores locales y consolidando el crecimiento del entramado productivo.

La expansión de la actividad energética en Neuquén se proyecta como uno de los principales motores de empleo del país, con capacidad para generar cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en los próximos años.

Con su ubicación estratégica, su infraestructura industrial y su enfoque en el desarrollo de proveedores, el Parque Industrial Vaca Muerta busca convertirse en un nuevo punto de referencia para el ecosistema industrial que impulsa el desarrollo energético argentino.

«Demanda una inversión de más de 10 millones de dólares y va a haber lugar para unas 100 empresas que instalen sus bases operativas”, afirmó el director de ZLT.

Según, aseguró que esperan que “se construyan más de 200.000 metros cuadrados de naves logísticas e industriales dentro del predio, lo que significa una inversión adicional de entre 30 y 40 millones de dólares”.