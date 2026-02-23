Incorporan equipamiento para la Estación Transformadora Centenario: la inversión supera los 19.000 millones 

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Energía, continúa con la obra de readecuación integral de la Estación Transformadora (ET) Centenario, una intervención estratégica destinada a fortalecer el sistema eléctrico en el área metropolitana y mejorar la calidad del servicio.

En las últimas semanas arribaron a la estación los dos nuevos transformadores de potencia y las celdas de media tensión que formarán parte del nuevo esquema de operación. Estos equipos permitirán incrementar la capacidad de abastecimiento y mejorar la confiabilidad del sistema para Centenario, Vista Alegre y el parque industrial de la zona.

La obra contó con una inversiónsuperior a los 19.000 millones de pesos. Permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento en Centenario, Vista Alegre y el parque industrial, además de optimizar el sistema eléctrico en otras localidades mediante la rotación de equipos.

Durante una recorrida por la obra, el presidente del EPEN, Mario Moya, destacó que “con el arribo del segundo transformador de potencia ya completamos todos los suministros previstos para esta obra”. Los trabajos incluyen la reparación integral del edificio, el montaje de los nuevos transformadores, la instalación de un nuevo tren de celdas e interruptores de media tensión y la normalización de las redes de distribución.

“La inversión supera los 19.000 millones de pesos y no solo permitirá adecuar la estación transformadora tras el incendio ocurrido en 2023, sino que además incrementará la potencia disponible y mejorará la maniobrabilidad del sistema, con nuevos centros de distribución externos y nuevos alimentadores”, explicó Moya.

Fortalecimiento del sistema provincial

Una vez puestos en servicio los nuevos transformadores en Centenario, los equipos existentes serán trasladados a otras localidades para fortalecer el sistema eléctrico provincial. En este esquema, uno de los transformadores será enviado a Zapala, lo que permitirá resolver la situación de abastecimiento en esa ciudad, y posteriormente un equipo de Zapala será derivado a Rincón de los Sauces.

“El desmontaje y traslado de estas máquinas requiere equipamiento especial, ya que en algunos casos superan las 50 toneladas, además de adecuaciones técnicas en las estaciones receptoras. Todo este proceso es coordinado por las gerencias de Transporte, Distribución, Obras y la Gerencia General, con el soporte del resto del equipo del EPEN”, señaló Moya.

En paralelo a estas tareas, el EPEN continúa desarrollando acciones de fortalecimiento del sistema eléctrico en distintas localidades de la provincia. “Venimos trabajando en Centenario, Senillosa, San Patricio del Chañar y Rincón de los Sauces, lo que nos permitió transitar el verano sin mayores complicaciones, a pesar de las altas temperaturas y los temporales que afectaron el servicio en algunos momentos”, indicó el titular del organismo.