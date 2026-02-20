Shell se baja y allana el camino para que Vista compre activos de Equinor en Vaca Muerta

Con más de un siglo de operaciones en Argentina, Shell es actualmente la quinta productora de petróleo del país y la cuarta operadora en Vaca Muerta, detrás de YPF, Vista y Chevron. Foto gentileza.

La petrolera Vista Energy informó un paso clave en su proceso de expansión en Vaca Muerta tras comunicar a la Comisión Nacional de Valores que Shell Argentina decidió no ejercer su derecho de preferencia sobre una participación operativa en uno de los bloques involucrados en el acuerdo con Equinor.

La renuncia de Shell destraba una de las principales condiciones suspensivas del negocio y abre el camino para que Vista avance con la adquisición de activos estratégicos dentro de la Cuenca Neuquina.

Con este paso, Vista y su filial argentina podrán concretar la compra conjunta del 25,1% operativo del bloque Bandurria Sur y del 35% del área Bajo del Toro, dos activos considerados clave por su potencial productivo y sinergias operativas en el desarrollo no convencional.

Desde la compañía señalaron que el cumplimiento de esta condición permite avanzar hacia la etapa final del proceso, en línea con su estrategia de crecimiento enfocada en consolidar su presencia en áreas de alto rendimiento dentro de Vaca Muerta.

A la espera de la aprobación en Chile

Tras la salida de Shell, la operación quedó sujeta únicamente a la autorización de las autoridades de competencia de Chile. El trámite se encuentra bajo análisis de la Fiscalía Nacional Económica, organismo encargado de evaluar el impacto del acuerdo en el mercado chileno, especialmente por los compromisos de exportación de crudo asumidos por Vista y Equinor.

La documentación fue presentada en febrero y, según informó la empresa, el proceso avanza dentro de los plazos previstos.

De no surgir objeciones regulatorias, Vista estima que el cierre definitivo del acuerdo podría concretarse durante el segundo semestre de 2026. La compañía considera que la adquisición reforzará su posicionamiento en Vaca Muerta y contribuirá a sostener su crecimiento productivo en los próximos años.

El avance representa un movimiento relevante en el mapa energético regional, en un contexto donde las compañías buscan consolidar activos estratégicos y aumentar la producción en la formación shale más importante del país.